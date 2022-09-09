كونتي ينتقد «غياب استراتيجية» أوروبية بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي، ما وصفه بـ«غياب» الاستراتيجية على المستويين الوطني والأوروبي بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، محذرا من استمرار الحرب لعدة سنوات.

وقال كونتي الخميس، مخاطبا حدثا نظمه اتحاد التجاريين الايطاليين، «لقد شجبنا عدوان روسيا على أوكرانيا منذ البداية، لكن يجب علينا وضع استراتيجية لا أراها الآن»، وفق وكالة آكي الإيطالية..

السلام يجب بناؤه

وأضاف «إذا واصلنا العمل بدون استراتيجية أو بدون مساهمة ناقدة لاستراتيجية الولايات المتحدة، فإننا نخاطر بسنوات من الدمار الاقتصادي الذي سيطال الجميع».

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وقال كونتي «لهذا السبب، عندما اندلع سباق تسليح أوكرانيا في مارس الماضي، قلت: لا، لأنه لا يمكن ضمان السلام بإعادة التسلح ولكن عبر مسار سلام. السلام يجب بناؤه».