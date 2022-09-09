الرئيس الصيني يعبر عن «تعازيه الصادقة» لبريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط

عبر الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، عن «تعازيه الصادقة للعائلة الملكية البريطانية وحكومة وشعب» المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت شبكة «سي سي تي في» الصينية الحكومية، «نيابة عن الصين حكومة وشعبا وباسمه شخصيا، أعرب شي جينبينغ عن تعازيه الصادقة»، مؤكدا أن «وفاتها خسارة فادحة للشعب البريطاني»، وفق وكالة «فرانس برس»..

- قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

ورحلت عن عالمنا مساء الخميس الخميس، الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في بالمورال، عن عمر ناهز 96 عاما. وقال حساب العائلة المالكة على موقع «تويتر»: «سيبقى الملك والملكة كونسورت في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا».

فيما نعاها قادة العالم وسط حالة حزن عميق تسيطر على البريطانيين الذين احتشد بعضهم أمام قصر باكنغهام منذ الأمس.