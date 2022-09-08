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رسالة مكتوبة من بابا الفاتيكان إلى الملك الجديد تشارلز الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 10:05 مساء
رسالة مكتوبة من بابا الفاتيكان إلى الملك الجديد تشارلز الثالث
بابا الفاتيكان البابا فرنسيس (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب البابا فرنسيس عن «حزنه العميق» لرحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الخميس، معتبرا أنها كانت مثالا في «التفاني في العمل»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يصلي لها ولنجلها تشارلز الذي خلفها ملكا.

وفي برقية تعزية باللغة الإنجليزية أرسلها إلى الملك الجديد تشارلز الثالث، قال البابا فرنسيس إنه يقدم إلى العائلة الملكية والشعب البريطاني «أصدق التعازي»، منوها بما تميّزت به الراحلة من «خدمة لا حدود لها... وإخلاص للواجب، وشهادة ثابتة على الإيمان بيسوع المسيح»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في بالمورال، وذلك عن عمر ناهز 96 عاما. وقال حساب العائلة المالكة على موقع «تويتر»: «سيبقى الملك والملكة كونسورت في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا».

ودوّن قادة العالم رسائل نعي، مساء الخميس، للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وسط حالة حزن عميق تسيطر على البريطانيين الذين احتشد بعضهم أمام قصر باكنغهام.

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