دقيقة صمت في جمعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن حدادا على إليزابيث الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

التزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حدادا على الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس.

وفي مستهل جلسة للجمعية العامة، قدم رئيسها عبدالله شهيد تعازيه إلى الشعب البريطاني، متحدثا عن «لحظة حزن عميق للعائلة الملكية والشعب البريطاني والمجتمع الدولي»، لافتا إلى أن تكريما رسميا للملكة الراحلة سيتم في موعد لاحق.

ورحلت عن عالمنا مساء الخميس الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في بالمورال، وذلك عن عمر ناهز 96 عاما. وقال حساب العائلة المالكة على موقع «تويتر»: «سيبقى الملك والملكة كونسورت في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا».