أول بيان من الملك تشارلز بعد وفاة والدته

القاهرة - بوابة الوسط

وصف ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت الخميس عن 96 عاما بأنها «لحظة حزن بالغ» سيشعر بها أناس «في العالم أجمع».

وقال تشارلز الثالث في أول بيان يصدره بعد توليه العرش «إن رحيل والدتي المحبوبة، جلالة الملكة، هو لحظة حزينة للغاية بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي (...) إننا نأسف لوفاة ملكة عزيزة وأم محبوبة».

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في بالمورال، وذلك عن عمر ناهز 96 عاما. وقال حساب العائلة المالكة على موقع «تويتر»: «سيبقى الملك والملكة كونسورت في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا».

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وأصبح الأمير تشارلز البالغ 73 عاما تلقائيا ملكا لبريطانيا عند وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، في قصر بالمورال في إسكتلندا فيما أصبحت زوجته كاميلا قرينة الملك.

كما خاطبت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الأمير تشارلز الذي بات تلقائيا الملك الجديد للمملكة المتحدة بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية «جلالة الملك تشارلز الثالث».