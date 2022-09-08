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الأمير تشارلز يخلف والدته إليزابيث ملكا لبريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 08:51 مساء
الأمير تشارلز يخلف والدته إليزابيث ملكا لبريطانيا
تشارلز الثالث (أرشيفية: الإنترنت)
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أصبح الأمير تشارلز البالغ 73 عاما تلقائيا ملكا لبريطانيا عند وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، في قصر بالمورال في إسكتلندا فيما أصبحت زوجته كاميلا قرينة الملك.

وخاطبت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الأمير تشارلز الذي بات تلقائيا الملك الجديد للمملكة المتحدة بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية «جلالة الملك تشارلز الثالث».

وقالت تراس التي كانت استقبلتها الملكة الراحلة الثلاثاء: «اليوم، ينتقل التاج، كما حصل منذ أكثر من ألف عام، إلى ملكنا الجديد، رئيس دولتنا الجديد، جلالة الملك تشارلز الثالث».

وأعلنت كلارنس هاوس، دوائر العاهل البريطاني الجديد الخميس أنه سيُعرف باسم الملك تشارلز الثالث.

- قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
- وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في بالمورال، وذلك عن عمر ناهز 96 عاما. وقال حساب العائلة المالكة على موقع «تويتر»: «سيبقى الملك والملكة كونسورت في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا».

والملكة إليزابيث الثانية هي صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا؛ فيما سيكون الأمير تشارلز، 73 عاما، الملك الجديد.

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