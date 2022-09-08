رسالة رثاء من ماكرون للملكة الراحلة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالملكة إليزابيث الثانية التي رحلت الخميس، معتبرا أنها «صديقة لفرنسا وملكة للقلوب» طبعت «بلادها والقرن».

وكتب ماكرون في تغريدة بعدما نشر صورة للملكة الراحلة التي توفيت عن 96 عاما، «جلالتها الملكة إليزابيث الثانية جسدت استمرار ووحدة الأمة البريطانية طوال أكثر من 70 عاما. أحتفظ بذكرى صديقة لفرنسا، ملكة للقلوب طبعت بلادها والقرن إلى الأبد».

كما أعرب البيت الأبيض عن تعاطفه مع عائلة الملكة ومع «شعب المملكة المتحدة»، على ما أعلنت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في بالمورال، وذلك عن عمر ناهز 96 عاما. وقال حساب العائلة المالكة على موقع «تويتر»: «سيبقى الملك والملكة كونسورت في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا».

والملكة إليزابيث الثانية هي صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا؛ فيما سيكون الأمير تشارلز، 73 عاما، الملك الجديد.