البيت الأبيض يعزي المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب البيت الأبيض عن تعاطفه مع عائلة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما ومع «شعب المملكة المتحدة»، على ما أعلنت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.

وقالت جان- بيار لوسائل الإعلام: «أفكارنا مع عائلة وشعب المملكة المتحدة»، بعد وفاة إليزابيث الثانية، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في بالمورال، وذلك عن عمر ناهز 96 عاما.

- وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما

وقال حساب العائلة المالكة على موقع «تويتر»: «سيبقى الملك والملكة كونسورت في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا».

والملكة إليزابيث الثانية هي صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا؛ فيما سيكون الأمير تشارلز، 73 عاما، الملك الجديد.