عاجل: وفاة الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفيت مساء اليوم الخميس الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في بالمورال، وذلك عن عمر ناهز الـ 96 عامًا.

وقال حساب العائلة المالكة على موقع «تويتر»: «سيبقى الملك والملكة كونسورت في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدًا».

والملكة إليزابيث الثانية هي صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا؛ فيما سيكون الأمير تشارلز، 73 عاما، الملك الجديد.

وتشارلز وريث العرش منذ سن الثالثة، وسيتم إعلان تنصيبه رسميًا في قصر سانت جيمس في لندن في أقرب وقت ممكن عمليًا، حسب «الغارديان».

وجرى تنكيس الأعلام على المباني التاريخية في بريطانيا إلى فترة حداد رسمي.