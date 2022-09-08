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بريطانيون يحتشدون أمام قصر باكينغهام بعد أنباء تدهور صحة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 06:25 مساء
بريطانيون يحتشدون أمام قصر باكينغهام بعد أنباء تدهور صحة الملكة إليزابيث
بريطانيون يحتشدون أمام قصر باكينغهام تزامنا مع أنباء تدهور صحة الملكة إليزابيث، 8 سبتمبر 2022. (نيويورك تايمز)
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تجمع حشد اليوم الخميس أمام قصر باكينغهام في لندن بعدما أبدى أطباء الملكة اليزابيث الثانية قلقهم على وضعها الصحي.

واحتشد عشرات البريطانيين والسياح تحت المطر للإعراب عن قلقهم أمام القصر في لندن، حسب وكالة «فرانس برس».

وتتواجد الملكة اليزابيث الثانية (96 عاما) حاليا في بالمورال في اسكتلندا.

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