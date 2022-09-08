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بعد 70 عاما على العرش.. القلق يعم بريطانيا على صحة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 04:41 مساء
بعد 70 عاما على العرش.. القلق يعم بريطانيا على صحة الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث الثانية تحيي الحشود من على شرفة قصر باكينغهام في لندن، 5 يونيو 2022. (أ ف ب)
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عم القلق بريطانيا، الخميس، بعدما أعرب أطباء الملكة إليزابيث الثانية، عن قلقهم بشأن وضعها الصحي فيما تجمعت عائلتها في قصر بالمورال في إسكتلندا حيث تتواجد.

تعاني الملكة البالغة 96 عاما مند أكتوبر العام الماضي مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف. وقال قصر باكينغهام في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «بعد تقييم جديد هذا الصباح، عبر أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحة جلالتها وأوصوا بأن تبقى تحت المراقبة الطبية»، مشيرا إلى أن «الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال».

وأوردت وكالة «برس أسوسييشن» أنه جرى إبلاغ عائلتها بوضعها الصحي. ووصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز (73 عاما) مع زوجته كاميلا الى بالمورال حيث تمضي الملكة سنويا نهاية الصيف، وكذلك ابنتها آن. وكان ولداها الآخران الأميران أندرو وإدوارد في طريقهما إلى إسكتلندا بعد الظهر.

وينتظر ان يصل حفيدها الأمير وليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش، إلى المكان قريبا. كما يتوجه حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى إسكتلندا. 

15 رئيس حكومة في عهد الملكة
في آخر ظهور علني لها، صادقت الملكة رسميا، الثلاثاء، على تعيين ليز تراس في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 خلال 70 عاما من تولي الملكة العرش. وكانت قررت البقاء في بالمورال بدلا من العودة إلى لندن حيث ينظم عادة حفل التسليم والتسلم بين رئيسي الوزراء، بسبب مشاكلها الصحية.

وأظهرت صور بثها القصر الملكة مبتسمة وهي تستند إلى عصا وتصافح ليز تراس. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة: «البلاد بأسرها ستشعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من قصر باكينغهام ظهرا»، مضيفة: «أفكاري وأفكار كل سكان بريطانيا تتجه الى جلالة الملكة وعائلتها».

ووجه عديد المسؤولين السياسيين تمنياتهم بتعافي الملكة بشكل سريع. وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تتحدث أمام البرلمان قبل أن يعلن القصر الأنباء عن صحة الملكة وغادرت مجلس العموم بعد تلقيها بلاغا خطيا. وفي قصر باكينغهام في لندن، علقت لافتة تبلغ السياح بان تغيير الحرس لن يحصل.

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جلوس قياسي على العرش
مساء الأربعاء، أعلن القصر أن الملكة أرجأت اجتماعا عبر الإنترنت بعدما نصحها الأطباء بالخلود إلى الراحة. وفي مايو ألقى الأمير تشارلز بدلا منها للمرة الأولى خطاب العرش أمام البرلمان وهو من أبرز مهامها الدستورية. 

وفي مطلع يونيو احتفل البريطانيون على مدى أربعة أيام بمرور سبعين عاما على اعتلاء الملكة اليزابيث الثانية العرش. ولم يسبق لأي عاهل بريطاني أن تولى العرش لهذه الفترة الطويلة. ومن غير المرجح أن يحقق أي ملك آخر ذلك. فالأمير تشارلز وارث العرش يبلغ 73 عاما فيما نجله وليام سيحتفل بعيده الأربعين قريبا.

وأطلت إليزابيث خلال هذه الاحتفالات على شرفة قصر باكينغهام لتحية عشرات آلاف الأشخاص. وبعد أسابيع خرجت في مناسبات عامة عدة مرات في إسكتلندا وظهرت مبتسمة وهي تستعين بعصا خلال عرض للقوات المسلحة في أدنبره في نهاية يونيو.

واعتلت الملكة العرش في 6 فبراير 1952 وهي في سن 25 عاما بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. وهي أرملة منذ رحيل زوجها الأمير فيليب في أبريل 2021 قبل بلوغه عامه المئة بقليل.

شهدت الملكية البريطانية سلسلة فضائح في الأشهر الماضية مع اتهامات بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة ضد نجل الملكة الأمير أندرو انتهت بتسديد ملايين الدولارات، وكذلك اتهامات بالعنصرية طالت العائلة المالكة من جانب نجل الأمير تشارلز، وهاري وزوجته ميغان ماركل اللذين يقيمان حاليا في كاليفورنيا وباتت علاقتهما فاترة مع بقية افراد العائلة المالكة. وتبدو مرحلة ما بعد الملكة اليزابيث الثانية معقدة ولا سيما ان شعبية الامير تشارلز ضعيفة إذ يفضل البريطانيون أن يتولى الأمير وليام العرش، وفق الوكالة الفرنسية.

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