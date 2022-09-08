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هاري وميغان يتوجهان إلى إسكتلندا بعد بيان قصر باكينغهام بشأن صحة الملكة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 03:18 مساء
هاري وميغان يتوجهان إلى إسكتلندا بعد بيان قصر باكينغهام بشأن صحة الملكة
هاري وميغان. (الإنترنت)
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سيتوجه الأمير هاري وزوجته ميغان إلى إسكتلندا بعدما أعرب أطباء الملكة إليزابيث الثانية، عن قلقهم إزاء وضعها الصحي، كما أعلن ناطق باسمهما الخميس.

وكان يفترض أن يحضر هاري وميغان اللذان يقيمان في الولايات المتحدة، حفلًا خيريًا في لندن، مساء الخميس، لكنهما قررا إلغاء مشاركتهما للتوجه إلى إسكتلندا حيث تتواجد الملكة، وفق وكالة «فرانس برس».

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وتعاني الملكة البالغة 96 عامًا مند أكتوبر العام الماضي من مشكلات صحية سبَّبت لها صعوبة في المشي والوقوف. وأعلن قصر باكينغهام، الخميس، أن أطباء الملكة «قلقون» بشأن صحتها وأوصوا بأن «تبقى تحت المراقبة الطبية»، وأضاف القصر في بيان إن «الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال»، وفق الوكالة الفرنسية.

وتوجه الأميران تشارلز ووليام إلى مقر الملكة في قصر بالمورال، حسب ما أوردت وكالة «برس أسوسييشن».

وأثارت صحة الملكة إليزابيث الثانية قلقا في الفترة الأخيرة. فقد أدخلت المستشفى في أكتوبر حيث أمضت ليلة وألغت كل مشاركتها تقريبا في مناسبات رسمية وحل مكانها الأمير تشارلز. وتواجه الملكة صعوبة في المشي وتستعين بعصا.

ليز تراس تعلق على المعلومات بشأن صحة الملكة
وتعليقًا على بيان قصر باكينغهام، عبرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن «قلقها العميق»، وقالت: «بلدنا بسائر أنحائه يشعر بقلق عميق حيال الأنباء الواردة من قصر باكينغهام ظهر اليوم. بالنا - وبال المواطنين في أنحاء المملكة المتحدة- عند جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت»، وفق ما نقلت عنها وزارة الخارجية البريطانية.

وباتت ليزا تراس رسميًا، الثلاثاء الماضي، رئيسة جديدة للحكومة البريطانية خلال اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية في مقرّ إقامتها في بالمورال في إسكتلندا وهو آخر ظهور رسمي للملكة. ونشر مسؤولون ملكيون صورًا تُظهر الملكة مع تراس وهما تتصافحان خلال جلسة تضفي الطابع الرسمي على تعيين تراس، بعدما قدّم بوريس جونسون استقالته، وفق الوكالة الفرنسية.

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