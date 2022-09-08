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وفاة ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات كندا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 01:05 مساء
وفاة ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات كندا
داميان ساندرسون (يسار) ومايلز ساندرسون، المشتبه في ارتكابهما هجمات طعن في ساسكاتشوان في كندا، 4 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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انتهت عملية المطاردة الواسعة التي بدأت منذ عدة أيام في كندا باعتقال مشتبه به ثانٍ في هجمات أدت إلى سقوط عشرة قتلى و18 جريحًا يوم الأحد، في وسط كندا، ووفاته بعيد توقيفه.

وطارد مئات من رجال الشرطة منذ أكثر من ثلاثة أيام مايلز ساندرسون بشبهة التورط في الهجمات مع شقيقه داميان ساندرسون الذي عُثِر عليه ميتًا الإثنين، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقالت مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية للصحفيين روندا بلاكمور: «بعد وقت قصير من اعتقاله، أصيب مايلز ساندرسون بحالة طبية طارئة»، دون توضيح سبب هذه الوعكة، وأضافت أن «وفاته أعلنت في المستشفى».

وأعلنت الشرطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد ظهر الأربعاء اعتقال ساندرسون. وقالت: «جرى تحديد مكان مايلز ساندرسون واحتجازه» قبل أن تشكر الجمهور على تقديم «معلومات» سمحت بتوقيفه. 

وتخشى السلطات ألا تتمكن من معرفة أسباب هذه الهجمات في قلب مقاطعة ساسكاتشوان وهي منطقة ريفية تتكون من مروج شاسعة. وقالت بلاكمور: «الآن بعد وفاة مايلز قد لا نتمكن أبدًا من معرفة دوافعه»، موضحة أن أكثر من 120 مقابلة مع أقارب أو شهود أجريت لكنها لم تسمح بكشف ذلك.

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