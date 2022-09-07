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زيلينسكي: أوكرانيا استعادت بلدات عدة من الروس قرب خاركيف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 10:16 مساء
زيلينسكي: أوكرانيا استعادت بلدات عدة من الروس قرب خاركيف
الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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أكد الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن قواته استعادت بلدات عدة من الروس في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، من دون مزيد التفاصيل.

وقال زيلينسكي، في رسالته المصورة اليومية التي تبث مساءً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، «هذا الأسبوع، لدينا أنباء سارة من منطقة خاركيف»، مشيرًا إلى أن البلدات التي استعادتها القوات الأوكرانية، التي لم يسمها، «عاد العلم الأوكراني يرفرف فيها»، بحسب «فرانس برس».

اقترح الحزب الحاكم في روسيا، الثلاثاء، إجراء استفتاء في المناطق الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية لضمها إلى روسيا، في الرابع من نوفمبر.

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وقال الحزب الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين، إن الأمين العام لمجلس روسيا المتحدة أندريي تورتشاك، أكد أن «دونيتسك ولوغانسك والكثير من المدن الروسية الأخرى ستتمكن من العودة إلى بر الأمان. والعالم الروسي الذي تقسمه راهنًا حدود رسمية سيستعيد وحدة أراضيه». وتحتفل روسيا في الرابع من نوفمبر بيوم الوحدة الوطنية، بحسب «فرانس برس».

تعليق التحضيرات لتنظيم استفتاء حول ضم  أراضٍ أوكرانية
وأعلنت إدارة منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، الموالية لروسيا، الإثنين الماضي، تعليق التحضيرات لتنظيم استفتاء حول ضم روسيا، لهذه الأراضي التي تتعرض لهجوم أوكراني مضاد واسع النطاق.

وقال كبير مسؤولي الإدارة الروسية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، للتلفزيون الروسي العام «روسيا-1»، «كنا مستعدين للتصويت، وكنا نريد تنظيم استفتاء في وقت قريب جدًا، لكن نظرًا إلى المستجدات سنتوقف قليلًا في الوقت الراهن».

وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي، في 24 أغسطس الماضي أن روسيا قد تبدأ إعلان استفتاءات تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على سيطرتها على الأجزاء المحتلة من أوكرانيا.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة علمت بأن «القيادة الروسية أصدرت تعليمات للمسؤولين للبدء في الاستعداد لإجراء استفتاءات صورية». وأضاف: «في الواقع، قد نرى إعلانًا روسيًا عن أول استفتاء أو استفتاءات قبل نهاية هذا الأسبوع»، بحسب «فرانس برس».

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