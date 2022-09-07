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الـ«بنتاغون» يتهم روسيا بشراء أسلحة من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 07:07 مساء
الـ«بنتاغون» يتهم روسيا بشراء أسلحة من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا
مدفعية أوكرانية تصوب باتجاه قوات روسية على إحدى الجبهات في خاركيف الأوكرانية. (الإنترنت)
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اتهمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، روسيا بشراء كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا، في انتهاك محتمل للحظر الأممي المفروض على بيونغ يانغ.

وقال الناطق باسم الـ«بنتاغون»، الجنرال بات رايدر، للصحفيين: «لدينا معلومات مفادها بأن روسيا تواصلت مع كوريا الشمالية لطلب ذخائر منها». وأضاف: «هذا الأمر يدل على الوضع الذي تجد فيه روسيا نفسها في ما يتعلق باللوجستيات والإمدادات»، بحسب «يورو نيوز».

وتابع: «نعتقد أن الأمور تسير بشكل سيئ بالنسبة لروسيا على هذا الصعيد». وجاء تصريح الناطق باسم الـ«بنتاغون» بعد أن كان مسؤول أميركي قال، بشرط عدم نشر اسمه، إن «وزارة الدفاع الروسية تحصل على صواريخ وقذائف مدفعية بملايين الدولارات من كوريا الشمالية لاستخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا».

الجيش الروسي يواجه نقص حاد 
وأضاف المسؤول أن عمليات الشراء هذه «تدل على أن الجيش الروسي لا يزال يواجه نقصًا حادًا سببه جزئيًا العقوبات» التي فرضها الغربيون على موسكو بعد غزو قواتها أوكرانيا في 24 فبراير.

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وتجد روسيا نفسها تحت الضغط بعد أكثر من ستة أشهر على شنها الحرب في أوكرانيا التي تستفيد من جهتها من مساعدات عسكرية أميركية وأوروبية كبيرة، وفق «يورو نيوز».

وتابع المسؤول الأميركي أنه نتيجة لذلك تتوقع الولايات المتحدة أن تستمر روسيا مستقبلًا في شراء معدات عسكرية من كوريا الشمالية.

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