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الحزب الحاكم الروسي يقترح 4 نوفمبر لاستفتاء ضم الأراضي الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 05:16 مساء
الحزب الحاكم الروسي يقترح 4 نوفمبر لاستفتاء ضم الأراضي الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية
مدينة خيرسون الأوكرانية. (الإنترنت)
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اقترح الحزب الحاكم في روسيا، الثلاثاء، إجراء استفتاء في المناطق الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية لضمها إلى روسيا، في الرابع من نوفمبر.

وقال الحزب الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين، إن الأمين العام لمجلس روسيا المتحدة أندريي تورتشاك أكد أن «دونيتسك ولوغانسك والكثير من المدن الروسية الأخرى ستتمكن من العودة إلى بر الأمان. والعالم الروسي الذي تقسمه راهنًا حدود رسمية سيستعيد وحدة أراضيه». وتحتفل روسيا في الرابع من نوفمبر بيوم الوحدة الوطنية، بحسب «فرانس برس».

تعليق التحضيرات لتنظيم استفتاء حول ضم  أراضي أوكرانية
وأعلنت إدارة منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، الموالية لروسيا، الإثنين الماضي، تعليق التحضيرات لتنظيم استفتاء حول ضم روسيا، لهذه الأراضي التي تتعرض لهجوم أوكراني مضاد واسع النطاق.

وقال كبير مسؤولي الإدارة الروسية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، للتلفزيون الروسي العام «روسيا-1»، «كنا مستعدين للتصويت وكنا نريد تنظيم استفتاء في وقت قريب جدا لكن نظرا إلى المستجدات سنتوقف قليلا في الوقت الراهن».

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وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي، في 24 أغسطس الماضي أن روسيا قد تبدأ إعلان استفتاءات تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على سيطرتها على الأجزاء المحتلة من أوكرانيا.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة علمت بأن «القيادة الروسية أصدرت تعليمات للمسؤولين للبدء في الاستعداد لإجراء استفتاءات صورية». وأضاف «في الواقع، قد نرى إعلانًا روسيًا عن أول استفتاء أو استفتاءات قبل نهاية هذا الأسبوع»، بحسب «فرانس برس».

ومنذ أسابيع، تؤكد سلطات الاحتلال الروسي في خيرسون وزابوريجيا أنها تحضِّر لاستفتاءات حول ضمّ المنطقتين إلى روسيا، اعتبارًا من خريف هذا العام، وهو يشبه ما حصل العام 2014 عندما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية. لكن خيرسون ومنطقتها تتعرضان لهجوم مضاد تشنّه القوات الأوكرانية التي تقول إنها استعادت بلدات عدة، وكبّدت الروس خسائر وأحدثت اضطرابات في خطوط الإمداد الروسية من خلال جعل الجسور الرئيسية في المنطقة غير سالكة.

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