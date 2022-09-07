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إردوغان يتهم الغرب بـ«استفزاز» روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 02:22 مساء
إردوغان يتهم الغرب بـ«استفزاز» روسيا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)
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اتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال زيارة إلى بلغراد، الأربعاء، الدول الغربية بـ«اتباع سياسة تقوم على استفزاز» روسيا.

وردًا على سؤال حول أزمة الطاقة في أوروبا، قال إردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش: «يمكنني أن أقول بشكل علني أنني لا أجد أن السلوك الحالي للغرب... صحيح. إن الغرب يتّبع سياسية تقوم على استفزاز» روسيا، وفق وكالة «فرانس برس».

ويحافظ إردوغان على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما يحاول التزام الحياد في النزاع ويزود أوكرانيا بأسلحة ومسيّرات قتالية تركية الصنع. وألقى إردوغان باللوم في أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا على العقوبات المفروضة على روسيا ردا على غزوها أوكرانيا، في نهج مطابق لذاك الذي يتبناه الكرملين.

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وقال للصحفيين قبل مغادرته، أمس الثلاثاء، للقيام بجولة في ثلاث دول في البلقان إن البلدان الأوروبية «حصدت ما زرعته» عبر فرضها قيودا اقتصادية على روسيا، وأفاد بأن «موقف أوروبا حيال السيد بوتين، عقوباتها، دفعته سواء برغبته أم لا للقول: إذا قمتم بذلك، فسأقوم (بجهتي) بذلك»، وأضاف: «يستخدم كل وسائله وأسلحته. للأسف، الغاز الطبيعي أحدها»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

تطابق تصريحات إردوغان والكرملين
وتتطابق تصريحات إردوغان مع تلك الصادرة عن الكرملين هذا الأسبوع. وألقى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الإثنين، بالمسؤولية في توقف شحنات الغاز الروسية إلى ألمانيا عبر «نورد ستريم» على «العقوبات التي فرضت ضد بلدنا»، وفق الوكالة الفرنسية.

وأسهمت روسيا في حوالي نصف عمليات شراء تركيا للغاز الطبيعي العام الماضي. وتعهدت أنقرة الانتقال بطيئا لتسديد ثمن الواردات الروسية بالروبل، وذلك خلال قمة عقدت بين إردوغان وبوتين في سوتشي في وقت سابق هذا الشهر.

ويعتقد محللون بأن الاتفاق سيضمن مواصلة روسيا تزويد تركيا بالغاز عبر خط أنابيب «ترك ستريم» الذي يمر في البحر الأسود. وقال إردوغان إنه لا يتوقع أن تشهد بلاده أي نقص في الطاقة هذا العام، وأضاف: «أعتقد بأن أوروبا ستواجه مشاكل هذا الشتاء.. لا نعاني من وضع كهذا». وتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في العالم نتيجة تعطل الإمدادات الروسية بأزمة اقتصادية في تركيا حيث بلغ معدل التضخم السنوي 80% بينما انهارت قيمة الليرة.

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