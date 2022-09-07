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12 قتيلا و11 جريحا في حريق بفيتنام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 02:02 مساء
12 قتيلا و11 جريحا في حريق بفيتنام
عناصر إطفاء في موقع حريق في حانة للكاريوكي في بينه دونغ بالقرب من مدينة هوشي مينه بجنوب فيتنام، 6 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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قُتل 12 شخصًا وجُرح 11  آخرون ليل الثلاثاء- الأربعاء في حريق في حانة للكاريوكي في بينه دونغ بالقرب من مدينة هوشي مينه بجنوب فيتنام، حسب ما ذكر مسؤول محلي.

وقال المسؤول نغين ثان هام، لوكالة «فرانس برس»، إن «فرق الإنقاذ موجودة في الموقع للبحث عن ضحايا»، موضحًا أنه «لم يجرِ تحديد سبب الحريق والتحقيق جار».

ودمر الحريق الطابقين الثاني والثالث في المبنى المؤلف من أربعة طوابق، بينما حاصرت النيران الموظفين والزبائن في داخله، حسب ما أفادت إحدى وسائل الإعلام الرسمية.

فيتناميون يقفزون من الطوابق
وقال شاهد لموقع «في إن إكسبريس» الإخباري: «هرب الكثير من الأشخاص من المدخل الرئيسي، لكن كثيرين غيرهم قفزوا من الطوابق، وكسروا أرجلهم وأيديهم».

وهو الحريق الذي يتسبب في سقوط أكبر عدد من القتلى في فيتنام منذ حريق في مبنى سكني في مدينة هوشي مينه في 2018 أودى بحياة 13 شخصًا.

وحصلت حادثة مشابهة في حانة للكاريوكي في 2016 قُتل فيها 13 شخصا في العاصمة هانوي، ما دفع السلطات حينها إلى التحقيق في عمل الحانات الليلية التي يُشتبه في أنها لا تطبق القواعد الأساسية للسلامة. وفي منتصف أغسطس، تُوفي ثلاثة عناصر إطفاء خلال محاولتهم إخماد حريق نشب في حانة للكاريوكي في هانوي.

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