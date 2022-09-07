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الاتحاد الأوروبي يقترح تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 01:17 مساء
الاتحاد الأوروبي يقترح تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. (أرشيفية: الإنترنت)
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اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، على الدول الأعضاء في الكتلة الموافقة على تحديد سقف على أسعار واردات الغاز الروسي، كجزء من الإجراءات العقابية لموسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقالت فون دير لايين لصحفيين «الهدف هنا واضح جدًا. علينا قطع مداخيل روسيا التي يستخدمها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لتمويل حربه الوحشية على أوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

بوتين: سنوقف شحنات الغاز والنفط للدول التي تحدّد سقفًا للأسعار
من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا ستوقف شحنات الغاز والنفط للدول التي تحدّد سقفًا للأسعار. 

واعتبر أن تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز الروسي من قبل الأوروبيين سيكون «حماقة»، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف «لن نرسل أي شيء على الإطلاق إذا تعارض مع مصالحنا، مصالحنا (الاقتصادية) في هذه الحالة. لا غاز، لا نفط، لا فحم، لا زيت وقود، لا شيء».

ويلتقي وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر للتباحث في الوضع الحالي في اجتماع استثنائي. وتقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لجزء من أسعار الكهرباء وتبني رسوم مدروسة للأُسر الأكثر ضعفًا وتعزيز التدابير التحفيزية لتخفيض الاستهلاك، وفق ما جاء في مشروع اطلعت عليه «فرانس برس».

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