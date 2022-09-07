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ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجوم إلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 01:04 مساء
ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجوم إلكتروني
علما إيران وألبانيا. (أرشيفية)
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قطعت ألبانيا، اليوم الأربعاء، علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجمات إلكترونية كبيرة ضدها، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في بيان.

وقال رئيس وزراء الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان، إن تيرانا «قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمفعول فوري»، مشيرًا إلى هجوم إلكتروني وقع في 15 يوليو ضد مؤسسات حكومية، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف أن «تحقيقًا معمّقًا قدّم لنا دليلًا لا لبس فيه» على أن الهجمات «دبّرتها ورعتها» طهران.

ألبانيا طردت دبلومسايين إيرانيين في 2020
وهذه ليست أول مرة تطرد فيها ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين، فقد طردت اثنين منهم عام 2020، بسبب «نشاطهما الذي لا يتناسب مع وضعهما الدبلوماسي»، وهي عبارة عادة ما تستخدم في حالة التجسس. وفي عام 2018، طردت ألبانيا السفير الإيراني ودبلوماسيا آخر بتهمة "الإضرار بالأمن القومي".

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