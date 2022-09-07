بوتين للأوروبيين: سنوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدّد سقف للأسعار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا ستوقف شحنات الغاز والنفط للدول التي تحدّد سقفًا للأسعار.

واعتبر أن تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز الروسي من قبل الأوروبيين سيكون «حماقة»، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف «لن نرسل أي شيء على الإطلاق إذا تعارض مع مصالحنا، مصالحنا (الاقتصادية) في هذه الحالة. لا غاز، لا نفط، لا فحم، لا زيت وقود، لا شيء».

اجتماع وزراء الطاقة الأوربيين

ويلتقي وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر للتباحث في الوضع الحالي في اجتماع استثنائي. وتقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لجزء من أسعار الكهرباء وتبني رسوم مدروسة للأُسر الأكثر ضعفا وتعزيز التدابير التحفيزية لتخفيض الاستهلاك، وفق ما جاء في مشروع اطلعت عليه «فرانس برس».

وأوضح الرئيس الفرنسي أن الرسم الذي ستدفعه شركات الطاقة يمكن «أن يُقدم بعد ذلك إلى الدول لتمويل إجراءاتها الوطنية» المخصصة لمساعدة الأُسر والشركات.

وتدافع ألمانيا عن آلية الرسم الأوروبي هذه أمام المفوضية الأوروبية. وسبق أن قال المستشار الألماني إن «المنتجين يستفيدون ببساطة من أسعار الغاز المرتفعة جدا التي تحدد سعر الكهرباء».