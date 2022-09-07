واشنطن تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات

القاهرة - بوابة الوسط

تجري الولايات المتحدة، الأربعاء، تجربة لإطلاق صاروخ «مينوتمان 3» البالستي غير المسلح في قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا بهدف التحقق من فعالية النظام ودرجة استعداده، على ما أفاد الناطق باسم «بنتاغون» الجنرال بات رايدر، للصحفيين، لافتا إلى أن «الولايات المتحدة أخطرت الحكومة الروسية مسبقا بهذه التجربة المرتقبة».

و«مينوتمان 3» هو صاروخ بالستي عابر للقارات مزود برأس حربي وبإمكانه أن يحمل قنبلة نووية، وقد أجريت آخر تجربة على إطلاقه في منتصف أغسطس الماضي بعد أن أرجئت مرتين. وكانت تلك التجربة مقررة في الأساس في مارس، لكن سلاح الجو الأميركي أرجأها إلى مطلع أغسطس إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير بعد أن خشيت واشنطن من أن تستخدمها موسكو ذريعة لتوسيع النزاع إلى دول أخرى، وفق وكالة «فرانس برس».

تأجيل إجراء التجربة

وأرجئت التجربة للمرة الثانية بعد الزيارة التي قامت بها في مطلع أغسطس رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايوان، الجزيرة التي تطالب بكين باستعادتها. وفي النهاية أجريت التجربة بنجاح في 16 أغسطس.

وحسب الجنرال رايدر، فإن إجراء التجربتين بهذا الفارق الزمني الضئيل هو من قبيل المصادفة فحسب. و«مينوتمان 3» الذي دخل الخدمة قبل 50 عاماً هو الصاروخ الوحيد من نوع أرض-أرض في الترسانة النووية الأميركية، وذلك منذ 2005.

وصوامع إطلاق هذا الصاروخ موجودة في ثلاث قواعد عسكرية في الولايات المتحدة (وايومينغ، وداكوتا الشمالية، ومونتانا). أما الصواريخ الأميركية الأخرى القادرة على نقل قنابل نووية فهي من نوع «ترايدنت» التي تنطلق من البحر والموجودة على متن غواصات، في حين يمكن للقاذفات الاستراتيجية الأميركية أن تلقي قنابل نووية.