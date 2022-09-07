بوتين ينفي وجود عتاد عسكري في محطة زابوريجيا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن روسيا لم تنشر عتادًا عسكريًا في محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها قوات روسية في جنوب أوكرانيا، حيث أثار القصف المتكرر مخاوف من وقوع حادث نووي.

وأكد أنه «يثق بالتأكيد» في التقرير الذي نشرته الثلاثاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب زيارة مبعوثين لها المحطة وأوصت فيه بإنشاء منطقة آمنة حول أكبر منشأة نووية في أوروبا، حسب وكالة «فرانس برس».

الذرية تطالب بـ«منطقة آمنة»

جاء ذلك بعد أن طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير نشرته الثلاثاء، بإقامة «منطقة أمنية» لتجنب أي حادث نووي في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي يحتلها الروس.

وكتبت الهيئة الأممية في تقرير يقع في 52 صفحة «الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. اتخاذ إجراءات موقتة أمر ملح» داعية إلى «إقامة منطقة أمنية نووية»، وفق وكالة «فرانس برس».

بعد محادثات مكثّفة، تمكن وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التوجه الخميس الماضي إلى موقع المحطة التي تضم ستّة مفاعلات تصل قدرة كل واحد منها إلى ألف ميغاوات والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مارس، بعيد إطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وكان المدير العام للوكالة رافاييل غروسي قد أعلن للصحافة بعد تفتيش المحطة مع فريقه، أن «السلامة المادية» للمحطة «انتُهكت مرّات عدة»، نتيجة تعرضها لقصف متكرر. وأضاف أنه «لا يمكن لهذا أن يستمر»، دون تسمية الطرف المسؤول.