بايدن يرفض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب».. وإدارته توضح الأسباب

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت الإدارة الأميركية أنه من غير المجدي في الوضع الراهن تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»، رافضة بذلك دعوات بهذا الصدد وجهتها إليها كييف وبرلمانيون أميركيون.

واكتفى الرئيس الأميركي جو بايدن، بالإجابة بـ«كلا» على سؤال بهذا الصدد طرحه عليه صحفيون، الإثنين. وأنهت إجابة بايدن المقتضبة هذه شهورا من التسويف الأميركي في هذا الموضوع، أقله في العلن. والثلاثاء، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، في معرض شرحها للصحفيين جواب الرئيس بايدن، إن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب «ليس الوسيلة الأكثر فعالية أو الأقوى لمحاسبتها» على غزوها أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن مثل هكذا خطوة قد تضر كذلك بجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، وأضافت أن إدراج اسم روسيا على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يمكن أن يؤدي أيضا إلى «تقويض (التحالف) المتعدد الأطراف وغير المسبوق والذي كان فعالا للغاية في محاسبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وكذلك أيضا تقويض قدرتنا على دعم أوكرانيا» في المفاوضات.

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دعوات لتصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»

وإذا أدرجت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، دولة ما على قائمتها للدول الراعية للإرهاب، فإن من شأن مثل هكذا خطوة أن تؤدي إلى عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك تعريض البنوك والشركات الأميركية لإجراءات قانونية.

وطالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في نهاية يونيو بتصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»، وذلك غداة غارة روسية استهدفت مركز تسوق وأسفرت عن مقتل 18 شخصا على الأقل.

وفي واشنطن طالب برلمانيون أميركيون، تتقدمهم رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، إدارة بايدن بالإقدام على هذه الخطوة بهدف زيادة الضغط على موسكو بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بدء غزوها أوكرانيا. وتضم القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب حاليا أربع دول فقط هي إيران وسورية وكوريا الشمالية وكوبا.