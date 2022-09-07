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بوتين: عزل روسيا مستحيل والعقوبات الأوروبية تهدد العالم بأسره

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 10:17 صباحا
بوتين: عزل روسيا مستحيل والعقوبات الأوروبية تهدد العالم بأسره
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن عزل روسيا «مستحيل»، رغم العقوبات غير المسبوقة التي تفرضها دول غربية على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا. 

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادئ: «بغض النظر عن مدى رغبة البعض في عزل روسيا، من المستحيل تحقيق ذلك»، مضيفا أن «حمى العقوبات في الغرب (...) تهدد العالم بأسره»، وفق وكالة «فرانس برس».

إلى ذلك أشاد الرئيس الروسي «بالدور المتزايد» لمنطقة آسيا المحيط الهادئ في شؤون العالم، مقابل دول غربية اعتبرها في حالة تدهور، وقال إن «دور دول منطقة آسيا المحيط الهادئ شهد نموًا متزايدًا».

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