في أول اتصال.. تراس وبايدن يتفقان على حماية السلام في إيرلندا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس والرئيس الأميركي جو بايدن، خلال أول مكالمة هاتفية بينهما الثلاثاء على «ضرورة حماية السلام في إيرلندا الشمالية»، كما أعلن داونينغ ستريت.

وجرت المكالمة الهاتفية بُعيد ساعات فقط على تولي رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة منصبها خلفاً لبوريس جونسون، وكالة «فرانس برس».

وحين كانت وزيرة للخارجية، قدّمت تراس مشروع قانون ينظم العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست وينص خصوصاً على إلغاء أجزاء من الاتفاقية التجارية بين الطرفين، لا سيما تلك المتعلقة بإيرلندا الشمالية، وهو أمر تعارضه بروكسل ويهدّد كذلك بتوتير العلاقات مع واشنطن.