روسيا منزعجة من التقرير الأممي حول زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط

أسف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لكون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زابوريجيا أحجم عن اتهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة عن قصف محطة زابوريجيا النووية.

وأوضح فاسيلي نيبينزيا: «نأسف لعدم ذكر مصدر عمليات القصف هذه مباشرة (..) في تقريركم هذا»، معتبرًا أن التقرير الذي عرضه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المجلس عن بعد «تأكيد» على أن «التهديد الوحيد» لهذا الموقع يأتي «من عمليات القصف والتخريب التي ترتكبها القوات المسلحة الأوكرانية»، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وتعرضت إنرغودار، المدينة التي تقع فيها محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، للقصف مساء اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي دعا إلى إقامة «منطقة آمنة» حول الموقع الذي يسيطر عليه الروس.