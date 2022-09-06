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بايدن «متأكد» من لقاء نظيره الصيني في حال شارك في اجتماع مجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 08:28 مساء
بايدن «متأكد» من لقاء نظيره الصيني في حال شارك في اجتماع مجموعة العشرين
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه «متأكد» من لقاء نظيره الصيني شي شينبينغ في حال شارك هذا الأخير في قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في نوفمبر في بالي في إندونيسيا. 

وقال ردّاً على سؤال بشأن لقاء محتمل «إذا كان (شي) هناك، أنا متأكد من أنني سأراه». وفق وكالة «فرانس برس». ويأتي ذلك بينما تزداد المواجهة بين الصين والولايات المتحدة توتّراً.

تصاعد التوترات بشأن تايوان وأوكرانيا.
والشهر الماضي، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج سوف يحضران اجتماعات قمة مجموعة العشرين في بالي هذا العام، في تصريحات اعتبرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية تثير احتمالات عقد اجتماع قمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت تصاعدت فيه التوترات بين القوى العسكرية العظمى في العالم بشأن تايوان وأوكرانيا.

وأكد ويدودو، في مقابلة أجراها مع إحدى وسائل الإعلام العالمية ونقلتها الصحيفة عبر موقعها الرسمي، أن الزعيمين الصيني والروسي أخبروه بعزمهما حضور المؤتمر وعقد سلسلة من الاجتماعات التي يحتمل أن تكون صعبة في الوقت الذي تتصادم فيه الحكومات بشأن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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