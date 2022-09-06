ليز تراس: الاقتصاد وأزمة الطاقة والصحة العامة.. أولوياتي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت ليز تراس خليفة بوريس جونسون في أول خطاب لها كرئيسة لوزراء في 10 داونينغ ستريت أن «أولوياتها الثلاث» ستكون الاقتصاد وأزمة الطاقة وتحسين نظام الصحة العامة الوطني.

وتعهدت تراس التي أصبحت رسميا الثلاثاء رئيسة وزراء بريطانيا إخراج بلادها من «العاصفة» التي تمر بها بسبب أزمة غلاء المعيشة، وفق وكالة «فرانس برس».

رسميا.. ليز تراس الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصبحت ليز تراس رسميًا الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية خلال اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية في مقرّ إقامتها في بالمورال في إسكتلندا.

ونشر مسؤولون ملكيون صورًا تُظهر الملكة مع تراس وهما تتصافحان خلال جلسة تضفي الطابع الرسمي على تعيين تراس، بعدما قدّم بوريس جونسون في وقت سابق من اليوم استقالته، وفق وكالة «فرانس برس».