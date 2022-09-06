Atwasat

تحذير أممي: الوضع الإنساني في باكستان مرشح للتفاقم بعد الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 06:25 مساء
تحذير أممي: الوضع الإنساني في باكستان مرشح للتفاقم بعد الفيضانات
آثار الفيضانات التي ضربت باكستان مؤخراً. (الإنترنت)
alwasat radio

توقعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن يتدهور الوضع الإنساني في باكستان التي ضربتها فيضانات قوية، غداة إنشائها سرا جويا لإرسال مساعدات للمتضرّرين.

وتضرر أكثر من 33 مليون شخص في باكستان بالفيضانات التي تسببت بها أمطار موسمية قياسية فاقمها التغيُّر المناخي. وتسببت الفيضانات بمقتل 1300 شخص على الأقل وجرفت منازل ومتاجر وطرقات وجسورًا، وفق «فرانس برس».

 تضرر أكثر من 1460 مركز صحي
وتحدّثت منظمة الصحة العالمية عن تضرر أكثر من 1460 مركزًا صحيًا، من بينها 432 مركزًا مدمرًا بالكامل، ومعظمها يقع في إقليم السند في جنوب شرق باكستان. وأنشأت منظمة الصحة العالمية مع شركائها أكثر من 4500 مستوصف ميداني، وجرى توزيع أكثر من 230 ألف اختبار سريع للإسهال المائي الحاد والملاريا وحمى الضنك والتهاب الكبد والشيكونغونيا.

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق يساريفتش لصحفيين في جنيف، إن هذه أوبئة كوفيد-19 وفيروس نقص المناعة البشرية وشلل الأطفال والإسهال الحاد والتيفويد والحصبة قد تتفاقم. وأضاف «لقد تلقّينا تقارير حول ارتفاع عدد الإصابات بالإسهال المائي الحاد والتيفويد والحصبة والملاريا، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا».

-  باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)
-  الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
-  الحكومة الباكستانية: الفيضانات أثرت على حياة 33 مليون شخص

وأشار إلى أن الوصول إلى المناطق التي تضررت بشدّة من الفيضانات لا يزال صعبًا. وغمرت الفيضانات نحو ثلث مساحة البلاد. وقد تشهد معدلات الوفيات في صفوف الأطفال حديثي الولادة وجراء سوء التغذية الحاد ارتفاعا بسبب توقف عمل أجهزة الصحة. وتوقع يساريفيتش أن «يصبح الوضع أسوأ».

 أدوية ومعدّات طوارئ بقيمة 1.5 مليون دولار
وأرسلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن أدوية ومعدّات طوارئ بقيمة 1.5 مليون دولار، بما فيها خيام وأدوات لتنقية المياه وأكياس للإماهة الفموية. وتطلب منظمة الصحة العالمية 19 مليون دولار من المانحين.

وأنشأت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جسرًا جويًا لتوفير المساعدة لباكستان من دبي. وقال إندريكا راتواتيه، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن الرحلات الجوية الأربع الأولى انطلقت الاثنين. 

ومن المتوقع إجراء ستّ رحلات أخرى لنقل فراش وشوادر وأدوات طبخ. وقال «سيكون انعدام الأمن الغذائي هائلًا لأن المحاصيل تضررت، ومن الواضح أن الماشية التي كانت قليلة أساسا تضررت أيضًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا

من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا
التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية

التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية
سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين

سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا

ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا
مانشستر سيتي بكبار نجومه ضيفا مهما على إشبيلية ضمن معارك دوري الأبطال.. الثلاثاء

مانشستر سيتي بكبار نجومه ضيفا مهما على إشبيلية ضمن معارك دوري الأبطال.. الثلاثاء
بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود

بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا

عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا
خلال اجتماع مع الملكة.. ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا

خلال اجتماع مع الملكة.. ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل

«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
أنشيلوتي يحذر ريال مدريد قبل بداية الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال

أنشيلوتي يحذر ريال مدريد قبل بداية الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال
ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»

ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم

الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)

باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)
كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!

كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!
مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر المقبل

مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر ...
«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي

«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي
«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»

«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»
مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس

مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الذرية» تطالب بإقامة «منطقة أمنية» في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية
«الذرية» تطالب بإقامة «منطقة أمنية» في محطة زابوريجيا النووية ...
إيران تشدد على أهمية «أربع قضايا» في مباحثات إحياء الاتفاق النووي
إيران تشدد على أهمية «أربع قضايا» في مباحثات إحياء الاتفاق النووي
مقتل خمسة جنود باكستانيين في مواجهات مع عناصر «طالبان» محليين
مقتل خمسة جنود باكستانيين في مواجهات مع عناصر «طالبان» محليين
أبوالغيط: القمة العربية بالجزائر أول نوفمبر.. ولا صحة لأي حديث عن التأجيل
أبوالغيط: القمة العربية بالجزائر أول نوفمبر.. ولا صحة لأي حديث عن...
الصين تسجل أكثر أشهر أغسطس حرا في تاريخها
الصين تسجل أكثر أشهر أغسطس حرا في تاريخها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
بايدن «متأكد» من لقاء نظيره الصيني في حال شارك في اجتماع مجموعة العشرين
بايدن «متأكد» من لقاء نظيره الصيني في حال شارك في اجتماع ......
ليز تراس: الاقتصاد وأزمة الطاقة والصحة العامة.. أولوياتي
ليز تراس: الاقتصاد وأزمة الطاقة والصحة العامة.. أولوياتي...
تحذير أممي: الوضع الإنساني في باكستان مرشح للتفاقم بعد الفيضانات
تحذير أممي: الوضع الإنساني في باكستان مرشح للتفاقم بعد ......
الصين تسجل أكثر أشهر أغسطس حرا في تاريخها
الصين تسجل أكثر أشهر أغسطس حرا في تاريخها...
أبوالغيط: القمة العربية بالجزائر أول نوفمبر.. ولا صحة لأي حديث عن التأجيل
أبوالغيط: القمة العربية بالجزائر أول نوفمبر.. ولا صحة لأي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط