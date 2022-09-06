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مقتل خمسة جنود باكستانيين في مواجهات مع عناصر «طالبان» محليين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 05:32 مساء
مقتل خمسة جنود باكستانيين في مواجهات مع عناصر «طالبان» محليين
جنود باكستانيون خلال إحياء يوم الدفاع الوطني في لاهور. (أ ف ب)
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اتهمت حركة طالبان الباكستانية، الثلاثاء، الجيش بانتهاك وقف هش لإطلاق النار بعد إعلانه عن مقتل خمسة جنود وأربعة مقاتلين متمردين على الأقل في اشتباك في شمال غرب البلاد.

وكانت حركة طالبان الباكستانية أعلنت في يونيو وقفًا لإطلاق النار «حتى إشعار آخر» لتسهيل مفاوضات سلام مع إسلام آباد بوساطة من طالبان الأفغانية. وتجري منذ ذلك الحين مواجهات متكررة بين الطرفين اللذين يؤكدان رغم ذلك أن الهدنة صامدة، وفق «فرانس برس».

 دهم مخبأ لحركة طالبان الباكستانية 
وأعلن الجيش الباكستاني أنه دهم مخبأ لحركة طالبان الباكستانية في منطقة بويا في إقليم شمال وزيرستان مساء الإثنين. وقال بيان صادر عن جهاز إعلام الجيش «حدث تبادل مكثف لإطلاق النار بين قواتنا والإرهابيين». وأضاف المصدر نفسه مقتل أربعة من أعضاء حركة طالبان الباكستانية وخمسة جنود بينهم ضابط.

الثلاثاء، أكد قيادي من حركة طالبان الباكستانية الحادث واتهم الحكومة الباكستانية بسوء النية، مشيرا إلى أن الجيش شن في الآونة الأخيرة عدة هجمات. وقال إن «الحكومة لم تف بتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار».

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اتهم مسؤول حكومي شارك في المفاوضات مع حركة طالبان الباكستانية الحركة بالقيام «بعمليات اغتيال محددة الهدف» و«زيادة تحركاتها» في بعض مناطق البلاد.

حركة طالبان الباكستانية هي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية لكنها تتبع نفس العقيدة ولهما تاريخ طويل مشترك. تأخذ باكستان على عناصر طالبان الأفغانية السماح لطالبان الباكستانية بالتخطيط لهجمات من الأراضي الأفغانية وهو ما تنفيه كابل على الدوام.

مفاوضات سلام في كابل
بدأت مفاوضات سلام في مايو في كابل بين هذه الحركة وممثلين باكستانيين بوساطة من «الإمارة الإسلامية في افغانستان». منذ تشكلها في 2007 وحتى 2014، نفذت حركة طالبان الباكستانية هجمات عديدة في باكستان. أضعفت بعد ذلك بسبب عمليات الجيش الكثيفة، ثم عادت بقوة منذ أكثر من سنة مدفوعة بعودة طالبان الى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021. 

هذا الأمر أرغم إسلام آباد على فتح مفاوضات ترافقت مع وقف إطلاق نار في نهاية السنة الماضية للمرة الأولى منذ 2014 بوساطة من طالبان أفغانستان. فشلت هذه المحادثات في نهاية المطاف، وتوقفت الهدنة بعد شهر.

تؤوي المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان منذ فترة طويلة العديد من المجموعات المسلحة. لكنها تشكل مصدر توتر متزايدًا منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابل.

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