مسؤولة إيرانية تحذر من احتمال جفاف بحيرة أرومية بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت مسؤولة إيرانية، الثلاثاء، من جفاف بحيرة أرومية في شمال غرب البلاد بشكل كامل خلال الأعوام المقبلة، في حال لم يجر التركيز على أولوية جهود إنقاذها على حساب تأمين حاجات الري للزراعة في المنطقة.

وقالت رئيسة دائرة الأراضي الرطبة في وزارة البيئة آرزو أشرفي زادة، «ما لم يجر تسليم الحصص المائية وتنفيذ الخطط الموضوعة بشكل كامل، لن يكون ثمة أي أمل بتعافي» البحيرة التي كانت تعد الأكبر في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت عنها وكالة «إيسنا».

البحيرة لم تتلق الحصص المائية

وأضافت «وفق القانون، يتعين على وزارة الطاقة أن توفر الحاجات المائية الضرورة لبحيرة أرومية»، مشيرة إلى أن «البحيرة لم تتلق الحصص المائية لأسباب عدة من بينها تراجع مستوى المتساقطات» في البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحضت أشرفي زادة على وقف أي إنشاءات لسدود جديدة، واتخاذ إجراءات لـ«وقف النشاطات الزراعية» في حال الرغبة بعودة البحيرة الى سابق عهدها.

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وبدأ منسوب بحيرة أرومية الواقعة في المناطق الجبلية بين مدينتي تبريز وأرومية، بالانحسار منذ العام 1995 بعدما كانت تعدّ من أكبر البحيرات الشديدة الملوحة في العالم.

وشكّل جفاف البحيرة، أحد أكبر الكوارث البيئية في المنطقة خلال ربع القرن الأخير بفعل الإهمال البشري والتغيُّر المناخي، علمًا بأن السلطات، قالت قبل نحو أربعة أعوام، إن البحيرة بدأت باستعادة بعض منسوبها.

وتصب في البحيرة المياه المتأتية من 13 نهرًا، وهي منطقة رطبة ذات أهمية دولية بموجب اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة الموقعة في 1971 بإشراف الأمم المتحدة.

محمية للمحيط الحيوي

وتُعرف المنطقة بكونها محمية للمحيط الحيوي من الطراز الأول تجتذب خصوصًا الطيور المهاجرة.

وتضم البحيرة نفسها جنسًا متأصلًا من الأرتيميا (التنين المائي)، فضلًا عن ثروة بحرية كبيرة. كما اعتاش أكثر من ستة ملايين شخص من الزراعة في مناطق محيطة بها.

وتتبدل المساحة الإجمالية للبحيرة بدرجة كبيرة تبعًا لمستويات المتساقطات وتبخر المياه.

حملة لإنقاذ البحرية

وأطلقت إيران وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في العام 2013، حملة لإنقاذ البحرية بتمويل من الحكومة اليابانية، واتسعت مساحة البحيرة مجددًا لتصل لـ2300 كلم مربع في العام 2017، قبل أن تعود إلى التقلّص مجددًا بسبب عوامل عدة أبرزها الجفاف وقلة المتساقطات المائية. وفي يوليو الماضي،

أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توقيف الشرطة عددًا من «المخلّين بالأمن» خلال تجمعات احتجاجية على جفاف البحيرة شهدتها مدينتا نقدة وأرومية في محافظة آذربيجان الغربية بشمال غرب إيران.