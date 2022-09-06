Atwasat

من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 03:39 مساء
من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا
خنازير في مزرعة شمال غرب إيطاليا. 25 يناير 2018. (أ ف ب)
alwasat radio

تتقدم حمى الخنازير الأفريقية، وهو داء غير مؤذٍ للإنسان، لكنه شديد العدوى بين الحيوانات، «بوتيرة مقلقة» في أوروبا، لا سيما في شرق القارة حيث أثار تفشي المرض أخيراً مخاوف من انتشار الفيروس على نطاق أوسع.

وقال رئيس القسم العلمي في المنظمة العالمية لصحة الحيوان، غريغوريو توريس، إن عدد الحالات والمناطق المتأثرة حديثاً بالمرض يتزايد على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحته، مضيفًا «تواجه البلدان صعوبة كبيرة في السيطرة على المرض والقضاء عليه»، وفق وكالة «فرانس برس».

انتشار بؤر المرض في أوروبا
ومنذ بداية العام، ظهرت 285 بؤرة تفشٍ لحمى الخنازير الأفريقية في المزارع الأوروبية، مع تسجيل المنظمة العالمية لصحة الحيوان ما يقرب من 71 ألف حالة حتى الأول من سبتمبر.

وينتشر الفيروس بشكل أساسي في الجزء الشرقي من القارة، في رومانيا (197 بؤرة) ومولدوفا وغرب روسيا، حيث جرى اكتشاف خمس بؤر تفشٍ جديدة في المزارع الأسبوع الماضي.

- نوع جديد من إنفلونزا الخنازير قادر على التسبب بجائحة

وظهر المرض أيضاً بإيطاليا، في مزرعة بالعاصمة روما في أوائل يونيو، وفي ألمانيا في مايو ثم يوليو، مع تفشي المرض مرتين في ولايتي مكلنبورغ-بوميرانيا الغربية وساكسونيا السفلى (شمال)، وذُبح ما يقرب من 2800 من حيوانات المزرعة.

وعلى الرغم من قربهما الجغرافي عن مراكز تفشي المرض، أفلتت فرنسا وهولندا حتى الآن من هذه العدوى.

وبسبب عدم وجود علاجات، تحمل حمى الخنازير الأفريقية، آثارًا قاتلة بشكل عام على الحيوانات، وتدفع عادة بأصحاب المزارع إلى ذبح الحيوانات وقائياً لمنع تفشي العدوى.

تهديد لصناعة لحوم الخنازير في أوروبا
وبهذا المعنى، تشكل هذه الحمى تهديداً دائماً على صناعة لحوم الخنازير في أوروبا، «وهي المُصدِّر الأول عالمياً للحوم الخنازير ومنتجاتها في العالم، إذ تصدّر القارة ما يقرب من 5 ملايين طن سنوياً»، كما أكدت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في نهاية شهر يوليو.

وفي مواجهة معدل انتشار وصف بأنه «مقلق»، أطلقت الوكالة حملة تواصل هي الثالثة لها هذا الصيف، مع سلطات 18 دولة أوروبية، لنشر الوعي بين المربين والأطباء البيطريين والصيادين حول طريقة انتشار المرض.

وتراقب المنظمة العالمية لصحة الحيوان، المسؤولة عن تنسيق جهود البلدان لمكافحة هذا النوع من الأوبئة، الوضع خصوصاً في أوكرانيا، حيث ظهرت بؤرتان لهذه الحمى في مواقع لتربية الماشية في يونيو، ثم بؤرة ثالثة في يوليو.

ولفت توريس إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، تسبب في نزوح أعداد كبيرة من السكان، وأجبر الرعاة على التخلي عن حيواناتهم، كما قطع الطرق أمام الأطباء البيطريين، الأمر الذي يشجع على انتشار الأمراض.

الفيروس لا ينتقل إلى البشر
وتُصيب حمى الخنازير الأفريقية المتوطنة في أفريقيا جنوب الصحراء، الخنازير بأجناسها المختلفة، ولا ينتقل الفيروس إلى البشر، ويمكن أن يعيش لأكثر من شهرين في اللحوم الطازجة والمقددة المتأتية من الحيوانات المصابة.

وعادة ما يفتك الفيروس سريعاً في المزرعة التي ينتشر فيها، ويتعين على السلطات البيطرية ضمان الحجر الصحي الصارم وإعدام الحيوانات.

الفيروس يمثل «تهديدا عالميا»
ووصلت حمى الخنازير الأفريقية إلى أوروبا في الستينيات ثم قُضي عليها، وعادت إلى هناك العام 2007 عبر جورجيا، حسب المنظمة العالمية لصحة الحيوان، التي تصف هذا الفيروس بأنه «تهديد عالمي»، إذ اكتُشفت 564 بؤرة له منذ يناير الماضي.

وظهرت الأكثرية الساحقة من الحالات المبلغ عنها البالغ عددها 78 ألفًا في أوروبا، ثم بدرجة أقل في آسيا.

ويمكن لهذا الفيروس شديد العدوى، أن ينتقل من بلد إلى آخر عن طريق «المواد الغذائية المصابة أو بواسطة ناقل ملوث، مثل شطيرة السلامي» على سبيل المثال، بحسب غريغوريو توريس.

ويمكن للفيروس أن يعيش بالفعل لأسابيع كاملة في عبوات سندويتشات ملوثة، وإذا رُميت هذه العبوة، على سبيل المثال، في منطقة خدمة الطريق السريع، فيمكن أن تستنشقها الخنازير البرية، التي تنشرها أثناء تنقلاتها، على البنية التحتية مثل سكك الحديدية أو في محطات الخدمة.

ومن بين الدول الـ39 المتضررة منذ العام 2020، نجح بعضها في القضاء على الفيروس إثر بذلت جهود كبيرة، مثل بلجيكا أو تشيكيا.

وأعلنت فيتنام، مطلع يونيو، أنها نجحت للمرة الأولى في تطوير لقاح ضد حمى الخنازير الأفريقية، بالشراكة مع باحثين أميركيين، وستحصر البلاد هذا اللقاح في بادئ الأمر بسوقها المحلية.

وقال غريغوريو توريس «ستكون أداة جيدة، لكنها ليست الحل الوحيد»، مضيفًا «يجب علينا تحسين التنسيق الدولي، والأمن البيولوجي، وتعزيز القدرات البيطرية للبلدان ومواصلة الوقاية مع المربين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا

من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا
التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية

التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية
سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين

سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا

ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا
مانشستر سيتي بكبار نجومه ضيفا مهما على إشبيلية ضمن معارك دوري الأبطال.. الثلاثاء

مانشستر سيتي بكبار نجومه ضيفا مهما على إشبيلية ضمن معارك دوري الأبطال.. الثلاثاء
بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود

بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا

عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا
خلال اجتماع مع الملكة.. ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا

خلال اجتماع مع الملكة.. ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل

«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
أنشيلوتي يحذر ريال مدريد قبل بداية الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال

أنشيلوتي يحذر ريال مدريد قبل بداية الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال
ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»

ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم

الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)

باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)
كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!

كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!
مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر المقبل

مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر ...
«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي

«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي
«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»

«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»
مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس

مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين
سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين
من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا
من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا
مسؤولة إيرانية تحذر من احتمال جفاف بحيرة أرومية بالكامل
مسؤولة إيرانية تحذر من احتمال جفاف بحيرة أرومية بالكامل
بوتين يحضر مناورات عسكرية بمشاركة صينية ويتحرك للتقارب مع آسيا
بوتين يحضر مناورات عسكرية بمشاركة صينية ويتحرك للتقارب مع آسيا
«الطاقة الذرية» تنشر تقريرها بشأن محطة زابوريجيا النووية.. وزيلنيسكي: «آمل أن يكون موضوعيًا»
«الطاقة الذرية» تنشر تقريرها بشأن محطة زابوريجيا النووية.. ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
مقتل خمسة جنود باكستانيين في مواجهات مع عناصر «طالبان» محليين
مقتل خمسة جنود باكستانيين في مواجهات مع عناصر «طالبان» ......
إيران تشدد على أهمية «أربع قضايا» في مباحثات إحياء الاتفاق النووي
إيران تشدد على أهمية «أربع قضايا» في مباحثات إحياء الاتفاق ......
«الذرية» تطالب بإقامة «منطقة أمنية» في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية
«الذرية» تطالب بإقامة «منطقة أمنية» في محطة زابوريجيا ......
«الطاقة الذرية» تنشر تقريرها بشأن محطة زابوريجيا النووية.. وزيلنيسكي: «آمل أن يكون موضوعيًا»
«الطاقة الذرية» تنشر تقريرها بشأن محطة زابوريجيا النووية.. ......
بوتين يحضر مناورات عسكرية بمشاركة صينية ويتحرك للتقارب مع آسيا
بوتين يحضر مناورات عسكرية بمشاركة صينية ويتحرك للتقارب مع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط