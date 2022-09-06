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3 قتلى في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 12:43 مساء
3 قتلى في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية
مباني مدمرة جراء القصف الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية. (الإنترنت)
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قال حاكم مدينة خاركيف اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إطلاق صواريخ على المنطقة يوم الإثنين، بينهم امرأة مسنة توفيت ليلة الثلاثاء.

وتقع خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، وتتعرض لقصف مستمر منذ الغزو الروسي، الذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وكتب الحاكم أوليه سينهوبوف على تطبيق تيليغرام «في تلك الليلة، شن العدو مرة أخرى هجوما صاروخيا على خاركيف»، وقال «في الحي الصناعي تضرر مبنى من طابقين، ودُمر مبنى سكني كانت تقيم فيه سيدة تبلغ من العمر 73 عاما. لسوء الحظ ماتت».

- 5 قتلى في قصف روسي على وسط خاركيف

ولقي رجلان حتفهما خلال قصف على قرية زولوتشيف شمال خاركيف. وفي رسالة منفصلة، أبلغ الحاكم عن هجوم صاروخي جديد، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وصدر تحذير من ضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا صباح الثلاثاء، وأفادت السلطات بوجود انفجارات في منطقة دنيبروبتروفسك.

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