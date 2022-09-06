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تراس تتولى رئاسة وزراء بريطانيا رسميا اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 11:18 صباحا
تراس تتولى رئاسة وزراء بريطانيا رسميا اليوم
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس. (الإنترنت)
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يقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته رسميا إلى الملكة إليزابيث الثانية، الثلاثاء، ليسلم السلطة بذلك إلى ليز تراس بعد ولاية تخللتها لحظات مفصلية على رأسها (بريكست) و(كوفيد) وانتهت قبل أوانها بفعل الفضائح.

وسيتوجه جونسون الذي أجبر على الاستقالة بعدما خسر تأييد العشرات من وزرائه، إلى شمال شرق إسكتلندا للقاء الملكة البالغة 96 عاما، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعد تسليم السلطة عادة عملية سريعة إذ يتوجه القادة الذين يغادرون مناصبهم والقادمين على حد سواء، إلى قصر باكنغهام في وسط لندن، لكن سيتعين على جونسون وتراس هذه المرة قطع مسافة 1600 كلم للتوجه إلى منتجع الملكة النائي في بالمورال في مرتفعات إسكتلندا.

واختارت الملكة عدم العودة من عطلتها الصيفية السنوية لحضور مراسم تسليم السلطة المقتضبة، بعدما واجهت مشاكل صحية أثرت على قدرتها على المشي والوقوف.

- ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون

ومن المقرر أن يصل جونسون إلى بالمورال عند الساعة 11:20 (10:20 ت غ)، بينما ستصل تراس عند الساعة 12:10، وفق ما أفاد مسؤولون على صلة بالعائلة الملكية.

وستطلب الملكة خلال الاجتماع الذي يفترض أن يستمر لنحو 30 دقيقة، من تراس، زعيمة أكبر حزب في البرلمان، تشكيل حكومة.

وأُعلن فوز تراس (47 عاما)، بعد انتخابات داخلية ضمن صفوف الحزب المحافظ الإثنين، في أعقاب حملة انتخابية بدأت في يوليو.

وستتركز جميع الأنظار على عودتها إلى العاصمة البريطانية، ويُتوقع أن تدلي بأول خطاب لها كرئيسة للوزراء، خارج داونينغ ستريت بعد ظهر الثلاثاء إذا سمح الطقس بذلك.

طقس قارس يشبه الوضع الاقتصادي
ويتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف، وهي أجواء تعكس الوضع الاقتصادي القاتم الذي سيتعين عليها وعلى كبار وزرائها الجدد التعامل معه من اليوم الأول.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التعيينات قبل استضافتها أول اجتماع للحكومة الجديدة، وإجابتها على أسئلة النواب في البرلمان الأربعاء.

قائمة أمور يتعين إنجازها
ويتوقع أن يتولى وزير الأعمال كواسي كوارتينغ، منصب وزير المالية، وأن تسلم حقيبة الداخلية إلى المدعية العامة سويلا برافرمان، بينما سيتولى جيمس كليفرلي وزارة الخارجية.

وفي حال تأكدت التعيينات، فسيعني الأمر أن أيا من الوزارات الرئيسية الأربع، لن تسلم إلى رجل أبيض لأول مرة في التاريخ.

أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود
وأمام تراس قائمة مضنية لأمور ينبغي إنجازها، في وقت تشهد المملكة المتحدة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وبلغ معدل التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عاما ليسجل 10.1% في ظل توقعات بأن القادم أسوأ، بينما يخيم شبح الركود مع دخول فصل الشتاء.

ويعاني السكان من زيادة نسبتها 80% في فواتير الغاز والكهرباء اعتبارا من أكتوبر، في وقت تحذر الأعمال التجارية من أنها قد تنهار في حال ارتفاع التكاليف بشكل أكبر.

وتعهدت تراس التي تسوق لنفسها على أنها من المدافعين عن الأسواق الحرة خفض الضرائب لتحفيز النمو، رغم التحذيرات من أن زيادة قد تفاقم التضخم.

وأحدث تعارض نهجها مع ذاك الأكثر حذرا الذي تبناه ريشي سوناك، منافسها في الانتخابات للوصول إلى رئاسة الوزراء، شرخا جديدا في صفوف الحزب المحافظ المنقسم أساسا جراء استقالة جونسون.

وتشير استطلاعات للرأي أجريت أخيرا إلى أن جزءا كبيرا من البريطانيين لا يثقون بقدرتها على حل أزمة تكاليف المعيشة.

وكشف استطلاع جديد أعده معهد «يوغوف»، أن 14% فقط يتوقعون أن يكون أداء تراس أفضل من جونسون.

وما زال جونسون (58 عاما) محبوبا في صفوف القاعدة الشعبية للمحافظين على اعتباره فائزا في الانتخابات، يتمتع بكاريزما عالية أخرج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

ورغم الاتهامات المتكررة بالفساد والمحسوبية خلال ولايته وفرض الشرطة عليه غرامة غير مسبوقة، لخرقه قواعد الإغلاق التي وضعها بنفسه، يقال إنه ممتعض من اضطراره للاستقالة.

وتفيد توقعات بأنه سيستعد للعودة خصوصا إذا واجهت تراس صعوبات في تجاوز المشاكل العديدة التي تواجهها البلاد.

لكنه أعرب الاثنين عن دعمه الكامل لخليفته وقال إن «الوقت حان ليصطف جميع المحافظين خلفها بنسبة 100%»، وفي خطابها الاثنين، تعهدت تراس بأن يحقق حزبها «فوزا كبيرا» في انتخابات 2024.

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