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مقتل مسنة وفقدان 9 أشخاص في كوريا الجنوبية جراء الإعصار هينامنور

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 10:38 صباحا
مقتل مسنة وفقدان 9 أشخاص في كوريا الجنوبية جراء الإعصار هينامنور
أمواج مرتفعة إثر مرور الإعصار هينامنور في بوسان بكوريا الجنوبية, 6 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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قضت امرأة مسنة وفُقد أثر تسعة آخرين، بعد مرور الإعصار هينامنور، الذي ضرب صباح الثلاثاء كوريا الجنوبية، بدون التسبب بأضرار مادية جسيمة.

واجتاح الإعصار وهو من بين الأعاصير الأقوى التي ضربت البلاد على مدى عقود، ليلا جزيرة جيجو (جنوب) قبل التوجه إلى مدينة بوسان الساحلية، حيث تسببت أمواج مرتفعة وأمطار قوية بأضرار في الطرق والمتاجر القريبة من البحر، وفق وكالة «فرانس برس».

ولقيت امرأة مسنة حتفها صباح الثلاثاء بسبب الفيضانات التي اجتاحت مدينة بوهانغ الساحلية (شرق)، وفق ما أعلنت السلطات الكورية الجنوبية.

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وترتفع حصيلة الخسائر البشرية في وقت لاحق، إذ تحدثت السلطات بعد ظهر الثلاثاء عن فقدان أثر تسعة أشخاص، بينهم سبعة كانوا في مرآب تحت الأرض غمرته المياه في بوهانغ.

وأغلقت أكثر من 600 مدرسة أبوابها في البلاد احترازيا، وألغت شركات طيران محلية نحو 250 رحلة داخلية، فيما استؤنفت الخدمة تدريجا الثلاثاء في وقت كان الإعصار يتوجه نحو اليابان.

كوريا الشمالية معرضة لخطر حصول فيضانات
وفي كوريا الشمالية، أشرف الزعيم كيم جونغ-أون على اجتماع لتقييم وضع استعداد البلاد للكوارث الطبيعية، وفق ما أوردت وسيلة إعلامية رسمية.

ويرى الخبراء أن كوريا الشمالية معرضة بشكل خاص لخطر حصول فيضانات وهطول أمطار غزيرة بسبب التصحر ونظام الري غير الكافي في البلاد.

وصباح الثلاثاء، كان الإعصار فوق بحر اليابان على بعد مئة كيلومتر من جزيرة تسيوشيما (جنوب غرب).

وكان أكثر من 35 ألف منزل محروما من الكهرباء في منطقة كيوشو (جنوب غرب)، بحسب شركة الكهرباء المحلية.

ويتجه الإعصار هينامنور نحو الشمال الشرقي بسرعة 45 كلم في الساعة مع رياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 180 كلم في الساعة، ويُتوقع أن يتسبب الثلاثاء بهطول أمطار غزيرة في غرب اليابان.

وجُمد عدد من القطارات الفائقة السرعة اليابانية بسبب الرياح القوية والأمطار وعُلقت أيضا خدمات العديد من خطوط السكك الحديد المحلية، بحسب شركة JR Kyushu المشغلة للقطارات.

وأفادت قناة «إن إتش كاي» اليابانية الرسمية، عن إلغاء 120 رحلة على الأقل مغادرة أو قادمة من وإلى مطار كيوشو.

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