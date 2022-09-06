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«الكرملين»: بوتين حضر مناورات عسكرية بمشاركة قوات صينية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 10:00 صباحا
«الكرملين»: بوتين حضر مناورات عسكرية بمشاركة قوات صينية
دبابة روسية خلال مناورات «فوستوك-22» العسكرية في الشرق الأقصى الروسي. 6 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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حضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مناورات عسكرية واسعة النطاق، الثلاثاء، تشارك فيها الصين وعدة دول أخرى تعتبر صديقة لروسيا، وفق ما أفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وكالات إخبارية محلية.

ونُقل عن بيسكوف، قوله إن بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، في ميدان سيرغيفسكي العسكري، ويمكن أن يتابع المرحلة الأخيرة من التدريبات العسكرية لاحقا، وفق وكالة «فرانس برس».

50 ألف جندي و5 آلاف معدة تشارك في المناورات
وانطلقت المناورات «فوستوك-2022» في الأول من سبتمبر، ومن المقرر أن تستمر حتى السابع منه في مواقع مختلفة في الشرق الأقصى الروسي، وقبالة سواحل روسيا الشرقية.

وسيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف جندي و5000 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة، بحسب موسكو.

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وتشمل الدول المشاركة عددا من الدول المجاورة لروسيا، بالإضافة إلى سورية والهند والصين، فيما نُظّمت آخر مناورات من هذا النوع العام 2018.

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