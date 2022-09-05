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تنظيم «داعش» يتبنى التفجير قرب السفارة الروسية في كابل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 08:33 مساء
تنظيم «داعش» يتبنى التفجير قرب السفارة الروسية في كابل
مقاتل في طالبان يحرس السفارة الروسية في كابول بعد الهجوم الانتحاري الذي حصل قربها. (الإنترنت)
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تبنى تنظيم «داعش»، الإثنين، التفجير الانتحاري قرب السفارة الروسية في كابل، الذي أودى بحياة موظفيْن من البعثة الروسية وأربعة أفغان. 

وقال التنظيم، في بيان عبر حسابات على تطبيق «تلغرام»، إن أحد مقاتليه انطلق إلى مقر السفارة الروسية في كابل و«فجر سترته الناسفة وسط تجمع يضم موظفين روسًا»، بحسب «فرانس برس».

 اعتداء بقنبلة قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، مقتل موظفين اثنين، في السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل، الإثنين في اعتداء بقنبلة، وقع قرب البعثة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية محيط السفارة.

وأفادت الخارجية، في بيان، بأنه «في الساعة 10:50 (6:20 ت غ)، قام مقاتل لم يتم التعرف عليه بتفجير عبوة ناسفة في الجوار المباشر للسفارة الروسية في كابل، وقتل موظفين في البعثة الدبلوماسية في الهجوم»، مشيرة إلى سقوط «جرحى بين المواطنين الأفغان».

- مقتل موظفين بالسفارة الروسية في تفجير بالعاصمة الأفغانية

وأعرب وزير الخارجية بحكومة «طالبان» في أفغانستان أمير خان متقي، عن تعازيه لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بضحايا الهجوم الذي وقع اليوم الإثنين بالقرب من السفارة الروسية في كابل. وأكد متقي أنه سيتم إجراء تحقيق شامل في الحادث.

وروسيا من الدول القليلة التي احتفظت بسفارة في كابل بعد سيطرة «طالبان» على البلاد منذ أكثر من عام. على الرغم من أن موسكو، لا تعترف رسميا بحكومة «طالبان»، إلا أنهم يجرون محادثات مع المسؤولين بشأن اتفاقية لتوريد البنزين والسلع الأخرى.

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