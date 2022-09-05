تحطم طائرة نمساوية قبالة سواحل لاتفيا على متنها 4 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط

تحطمت طائرة نمساوية خاصة فيها أربعة أشخاص كانت متوجهة من إسبانيا إلى ألمانيا، في البحر قبالة سواحل لاتفيا الأحد، حسبما أعلنت السلطات في هذا البلد.

وهرعت طائرات مطاردة فرنسية وألمانية ودنماركية وسويدية لمحاولة الاتصال بطاقم الطائرة، التي كانت تحلق فوق شمال أوروبا. وأكدت وكالة الطيران اللاتفية في بيان «تحطم طائرة صغيرة في بحر البلطيق شمال غرب فنتسبيلز»، بحسب «يورو نيوز».

وأضافت الوكالة، أنه وفقًا لبيان الرحلة، كانت الطائرة، وهي من طراز «سيسنا 551»، تقل أربعة ركاب و«كانت في رحلة من إسبانيا إلى كولونيا (ألمانيا)، ولكن عندما غيرت مسارها أثناء الرحلة، لم يعد المرسلون الجويون قادرين على الاتصال بها». وكانت الطائرة أقلعت من خيريث في إسبانيا.

إسبانيا أعطت إنذارًا أوليًا بشأن الطائرة

وقالت الوكالة: «حاليًا، تعمل فرق الإنقاذ مع القوارب والمروحيات من لاتفيا وليتوانيا والسويد في موقع الحادث». وقال موظف في المطار اتصلت به وكالة «فرانس برس»، شريطة عدم كشف هويته إن مطار فينتسبيلز، الأقرب إلى موقع الحادث، «لم تكن لديه أية معلومات عن أن طائرة سيسنا حاولت الوصول إلى فنتسبيلز».

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وأعطت إسبانيا إنذارًا أوليًا بشأن الطائرة، حيث أبلغت القوات الجوية الفرنسية عن «صعوبات محتملة في جهاز ضغط الطائرة».

ورافقت الشرطة الجوية الفرنسية ثم الألمانية الطائرة أثناء مرورها عبر المجال الجوي البلجيكي ولوكسمبورغ ثم ألمانيا. وبعد ذلك تم إرسال طائرات مطاردة دنماركية وسويدية على عجل لمحاولة الاتصال بالطاقم.

محاولات الاتصال اللاسلكي فشلت

ووفقًا لكل من القوات الجوية الفرنسية والسويدية، لم يرَ طياروهم أي شخص في قمرة القيادة، ولم تنجح محاولات الاتصال اللاسلكي. وكان مسار الطائرة ثابتًا نسبيًا حتى اقتربت من ساحل لاتفيا، عندما فقدت ارتفاعها بسرعة.

وقال مدير هيئة الإغاثة السويدية لارس أنطونسون، لوكالة «فرانس برس» إن الطائرة سقطت قرابة الساعة الثامنة مساءً (السادسة مساءً بتوقيت غرينتش) «عندما نفد الوقود». ولم يتم كشف جنسيات الأشخاص الأربعة الذين كانوا فيها.

وأوضح أنطونسون: «ليس لدينا تفسير، يمكننا فقط التكهن. لكن وفقًا لوكالة الطيران في لاتفيا، من المرجح أن يتم إجراء التحقيق في الحادث داخل الولاية القضائية لاتفيا».