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فرنسا تؤيد شراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 06:31 مساء
فرنسا تؤيد شراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا
حقل غاز في فرنسا. (الإنترنت)
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، عن تأييده «لشراء الغاز بشكل مشترك» في أوروبا لتكون الأسعار «أرخص»، وكذلك لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي المسلَّم عبر الأنابيب.

وقال ماكرون، بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا خلاله أزمة الطاقة في أوروبا، «نحن مؤيدون... لشراء الغاز بشكل مشترك»، مضيفًا أن ذلك سيسمح لأوروبا بأن تشتريه بأسعار «أرخص». وتابع: «إذا كان على المفوضية أن تقرر ما إذا كانت ستحدد سقفًا لسعر الغاز الذي يتم تسلمه عبر الأنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستدعم هذا الإجراء»، بحسب «فرانس برس».

تسليم مزيد الغاز لألماني
وأعلن ماكرون، أن فرنسا تتعهد بتسليم مزيد الغاز لألمانيا التي قد تؤمِّن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك في ظل أزمة الطاقة في الشتاء المقبل.

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وقال ماكرون، أمام الصحافة بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس، «سنضع اللمسات الأخيرة على خطوط الغاز للتمكن من توصيل الغاز إلى ألمانيا... إذا كانت هناك حاجة للتضامن»، كما أن هذه الأخيرة بدورها «ستضع نفسها في وضع إنتاج مزيد الكهرباء وستؤمنها لنا في حالات الذروة».

بناء خط أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، السبت، أن بناء خط أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا ليس أولوية بالنسبة لباريس، معتبرًا أن التركيز على تحديات الطاقة في الشتاء المقبل، أكثر إلحاحًا.

وصرح أمام الصحافة في تشيرنوبيو في شمال إيطاليا، على هامش منتدى اقتصادي، بأن «التحدي على المدى القصير هو أن يكون هناك غاز أكثر وكهرباء أكثر يأتيان من دول غير روسيا (...) لست متأكدًا من أن أنبوب غاز جديدًا سيتمكن من مساعدتنا في تمضية الشتاء»، بحسب «فرانس برس».

تأييد مشروع خط أنابيب غاز يعبر جبال البيرينيه 
في المقابل، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، التأكيد على تأييده مشروع خط أنابيب غاز يعبر جبال البيرينيه بهدف «تحسين الترابط في شبكة أنابيب الغاز» الأوروبية، على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

من شأن مثل هذا المشروع أن يسمح لإسبانيا وأيضًا للبرتغال، بإيصال الغاز الطبيعي المسال الآتي من الولايات المتحدة أو قطر، إلى دول أوروبا الوسطى مرورًا بفرنسا.

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