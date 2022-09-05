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إيران لم تتلقّ بعد الرد الأميركي على مقترحات الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 04:06 مساء
إيران لم تتلقّ بعد الرد الأميركي على مقترحات الاتفاق النووي
مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز النووية في وسط إيران. 20 يناير 2014. (أ ف ب)
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أكدت إيران الإثنين، أنها لم تتلق بعد رد الولايات المتحدة على ملاحظات تقدمت بها الأسبوع الماضي، بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، واعتبرت واشنطن في تعليق أولي أنها «غير بناءة».

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن «إيران تنتظر إجابة الأطراف المقابلة، وعلى وجه الخصوص الحكومة الأميركية»، وذلك خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، جرى تعليقها بداية في يونيو، وبعد استئنافها في نوفمبر من العام ذاته، علّقت مجددا منتصف مارس 2022، مع بقاء نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على رغم تحقيق تقدم كبير.

- واشنطن تعتبر رد إيران الأخير بشأن الاتفاق النووي «غير بناء»

ومطلع أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا مجددا، وأعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن منه، أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية «نهائية»، وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 من الشهر.

وفي الأول من سبتمبر، أكدت الولايات المتحدة تلقّيها ردا إيرانيا جديدا، معتبرة على لسان ناطق باسم وزارة خارجيتها أنه «غير بنّاء».

وشدد كنعاني الإثنين على أن طهران «لم تتلق مطلقا»، تعليقا من الغربيين يعتبر «أن موقفها غير بنّاء»، مؤكدا أن موقفها «بنّاء، شفاف، وقانوني».

ضمانات «أوثق» في نص التفاهم المقترح
وأضاف «إيران تسعى لإلغاء العقوبات لتوفير الفائدة الاقتصادية للأمة الإيرانية، وهذا ضمن أولوياتنا».

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من موسكو الأربعاء، الحاجة لنيل ضمانات «أوثق» في نص التفاهم المقترح من الاتحاد الأوروبي.

وكررت طهران في الآونة الأخيرة، مطلبها بأن تقفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع إيرانية يشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، قبل إحياء الاتفاق بشكل كامل.

وأكد أمير عبداللهيان أن من بين المسائل الواجب «تعزيزها في النص»، هو أن «تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سلوكها المسيّس وأن تركز فقط على مهامها والمسؤولية الفنية الموكلة إليها».

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