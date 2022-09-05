إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم إيران أن تشتري مقاتلات من طراز «سوخوي سو-35» من روسيا، وفق ما أعلن قائد القوات الجوية، الجنرال حميد وحيدي، كما نقلت عنه مساء الأحد وسيلة إعلام محلية.

وقال وحيدي لوكالة «بورنا» للأنباء المرتبطة بوزارة الرياضة، إن «الجيش الإيراني يعتزم شراء (مقاتلات) (سوخوي 35 ) من روسيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات شديدة على أي بلد يتعامل تجاريا مع القوات الإيرانية، وخصوصا الحرس الثوري المدرج على القائمة السوداء لـ«التنظيمات الإرهابية».

محادثات منذ أعوام لتسليم مقاتلات «سوخوي سو-30»

وتجري إيران وروسيا، محادثات منذ أعوام لتسليم طهران مقاتلات «سوخوي سو-30»، الأمر الذي تنتقده واشنطن أيضا، لكن وحيدي أوضح أن «شراء سوخوي 30 ليس على جدول الأعمال»، مضيفا «نأمل أن نحصل مستقبلا على مقاتلات (سو-35) من الجيل المعروف بـ (4+)»

وكانت طهران وموسكو وقعتا في 2007 عقدا لتسليم منظومة (إس-300) الروسية المضادة للصواريخ، لكن موسكو علقت في 2010 عملية البيع تنفيذا لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي، ضد البرنامج النووي الإيراني.

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وفي 2015، قبيل التوصل إلى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، أجازت موسكو مجددا تسليم المنظومة المذكورة، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية لوسائل الإعلام في مايو 2016، إن طهران باتت «تملك منظومة إس-300 الاستراتيجية».

وأطلقت روسيا في التاسع من أغسطس، قمرا صناعيا إيرانيا للمراقبة، ذكرت الصحافة الأميركية، أن موسكو يمكنها استخدامه لدعم هجومها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته طهران.