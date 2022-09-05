Atwasat

10 قتلى في هجمات بالسكين على السكان الأصليين بكندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 10:34 صباحا
10 قتلى في هجمات بالسكين على السكان الأصليين بكندا
كنديون يتعانقون أمام نصب تذكاري أقيم تكريما لأطفال لسكان أصليين عثر على قبورهم في كاملوبس في 4 يونيو 2021. (فرانس برس)
alwasat radio

قتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب نحو 15 بجروح في هجمات بالسكين وقعت الأحد في بلديتين نائيتين في كندا إحداهما تسكنها غالبية كبرى من السكان الأصليين، على ما أفادت الشرطة التي باشرت حملة بحثا عن رجلين يشتبه بتنفيذهما أحد الهجمات الأكثر دموية في هذا البلد.

واستجابة لاتصالات استغاثة، عثرت الشرطة على عشر جثث في أوساط السكان الأصليين، في جيمس سميث كري نايشن، ومدينة ويلدون، المجاورة في محافظة ساسكاتشوان (غرب)، على ما أفادت روندا بلاكمور مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية في مؤتمر صحفي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن «عددا من الضحايا الآخرين جرحوا نقل منهم 15 حتى الآن إلى مستشفيات مختلفة»، موضحة أن الشرطة تبحث عن «مشتبه بهما»، وتحقق في «مسارح الجرائم المختلفة».

والمشتبه بهما هما داميان ساندرسن ومايلز ساندرسن، ويبلغان من العمر 30 و31 عاما، فيما يعتقد بحسب بلاكمور أنهما لاذا بالفرار في سيارة «نيسان» سوداء، وانتشرت قوات الشرطة «بأقصى طاقتها» للقبض عليهما.

«هجمات مروعة ومفجعة»
وكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو، على «تويتر» أن «الهجمات التي وقعت اليوم في ساسكاتشوان مروعة ومفجعة»، مضيفا «أتوجه بأفكاري إلى الذين فقدوا أحباء والذين أصيبوا».

من جهته أعلن رئيس وزراء المقاطعة سكوت مو، «لا أجد كلاما لوصف ما تسبب به هذا العنف الأعمى من ألم وخسارة».

- صدمة في كندا بعد العثور على 750 قبرا قرب مدرسة داخلية أخرى لسكان أصليين

وتلقت الشرطة أول اتصال في الساعة 5:40 (11:40 بتوقيت غرينتش)، للإبلاغ عن هجوم بالسلاح الأبيض في جيمس سميث كري نايشن، تلته اتصالات أخرى.

وأعلنت البلدة البالغ عدد سكانها 2500 نسمة حال الطوارئ المحلية، وطلب من سكان ساسكاتشوان لزوم منازلهم من باب الحيطة.

«مصابون في حالة حرجة»
وقالت ديان شير من سكان ويلدون لوسيلة الإعلام المحلية «كانديان برس»، أن جارها الذي كان يعيش مع حفيده قتل مبدية «تأثرا شديدا لأنني خسرت جارا طيبا».

وتعتقد السلطات أن «المشتبه بهما استهدفا بعض الضحايا وهاجما آخرين عشوائيا»، على ما ذكرت بلاكمور مشيرة إلى أن الوقت ما زال مبكرا للتحدث عن دافع الهجمات.

وأُبلغ في بادئ الأمر عن المشتبه بهما في ريجينا عاصمة مقاطعة ساسكاتشوان، الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الجنوب.

وبعد ذلك جرى توسيع نطاق التحذير وعمليات البحث لتشمل أيضا مقاطعتي مانيتوبا وألبرتا المجاورتين الشاسعتين.

وقالت هيئة الصحة في ساسكاتشوان لوكالة «فرانس برس»، إنها قامت بتفعيل بروتوكولات الطوارئ للتعامل مع «عدد كبير من المصابين في وضع حرج».

وأرسلت ثلاث مروحيات وطبيب إلى الموقع من ساسكاتون وريجينا، لنقل ضحايا عمليات الطعن.

وشهدت كندا في السنوات الأخيرة سلسلة هجمات عنيفة، ففي أبريل 2020، قتل مسلح ادعى أنه شرطي 16 شخصا في نوفا سكوشا، وفي يناير 2017، قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة بجروح في هجوم على مسجد في كيبيك، وفي 2018 صدم سائق بشاحنته الصغيرة مارة في تورونتو موقعا عشرة قتلى و16 جريحا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد

التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي

افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
بنزيما يثير جدلا بعد إغلاق حسابه على «إنستغرام» و«تويتر» والجمهور يترقب حل اللغز

بنزيما يثير جدلا بعد إغلاق حسابه على «إنستغرام» و«تويتر» والجمهور يترقب حل اللغز
خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. وأسعار الخيول مبالغ فيها

خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. ...
سالفيني يثير جدلا في إيطاليا لانتقاده العقوبات الأوروبية ضد روسيا

سالفيني يثير جدلا في إيطاليا لانتقاده العقوبات الأوروبية ضد روسيا
«الأهلي طرابلس» يقدم نجومه الجدد قبل التوجه إلى مصر لخوض معسكر استعدادا للبداية الأفريقية (صور)

«الأهلي طرابلس» يقدم نجومه الجدد قبل التوجه إلى مصر لخوض معسكر استعدادا للبداية ...
ارتفاع أسعار الطاقة يجبر المدارس البريطانية على الاستعداد للبرد

ارتفاع أسعار الطاقة يجبر المدارس البريطانية على الاستعداد للبرد
اليونان تعرض تمثالا نادرا عمره 2700 عام

اليونان تعرض تمثالا نادرا عمره 2700 عام
مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة القاهرة »

مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة ...
بدء مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن بمشاركة قوات من 27 دولة

بدء مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن بمشاركة قوات من 27 دولة
«إيمي» تمنح باراك أوباما جائزتها

«إيمي» تمنح باراك أوباما جائزتها
ترامب يرد على بايدن ويصفه بأنه «عدو الدولة»

ترامب يرد على بايدن ويصفه بأنه «عدو الدولة»
«حماس» تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة «التخابر مع الاحتلال»

«حماس» تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة «التخابر مع الاحتلال»
طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير

طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير
الجيش الأميركي يتدخل لمساعدة عاصمة ميسيسيبي المحرومة من المياه

الجيش الأميركي يتدخل لمساعدة عاصمة ميسيسيبي المحرومة من المياه
أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022

أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022
الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي

الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا: إنقاذ 190 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش باتجاه إنجلترا
فرنسا: إنقاذ 190 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش باتجاه إنجلترا
أول سفينة حربية تركية ترسو في ميناء إسرائيلي منذ 12 سنة
أول سفينة حربية تركية ترسو في ميناء إسرائيلي منذ 12 سنة
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب غرب الصين
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب غرب الصين
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»
روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»...
المزيد
سبعة قتلى في حصيلة رسمية أولى لزلزال بالصين
سبعة قتلى في حصيلة رسمية أولى لزلزال بالصين...
10 قتلى في هجمات بالسكين على السكان الأصليين بكندا
10 قتلى في هجمات بالسكين على السكان الأصليين بكندا...
بابا الفاتيكان: «لا تسامح» مع الاعتداءات الجنسية
بابا الفاتيكان: «لا تسامح» مع الاعتداءات الجنسية...
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد...
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب غرب الصين
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب غرب الصين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط