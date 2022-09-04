فرنسا: إنقاذ 190 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش باتجاه إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مسؤولون فرنسيون بأنه جرى إنقاذ قرابة 190 مهاجرًا حاولوا عبور قناة المانش بين شمال فرنسا وجنوب إنجلترا، وذلك خلال سلسلة من عمليات الإغاثة التي جرت أمس السبت.

وقالت سلطات السواحل «بريمار» في بيان إن دورية بحرية انتشلت في الساعات الأولى من صباح السبت نحو 60 شخصًا قبالة الساحل الفرنسي. وجرى أيضًا إنقاذ 50 آخرين في وقت لاحق وأعيدوا إلى الأراضي الفرنسية، بحسب «رويترز».

قوات الدرك الفرنسية تنقذ 47 شخصًا

بالتزامن مع ذلك، استدعت قوات الدرك الفرنسية التي أنقذت 47 شخصًا قبالة الساحل الشمالي، فيما أُنقِذ 29 آخرون في وقت لاحق من اليوم نفسه. وقال بيان «بريمار» إنه جرى إنقاذ ما يقرب من 190 شخصًا في أقل من 24 ساعة.

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وتحاول أعداد متزايدة من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إنجلترا عبور القناة في قوارب متداعية بعد أن فرضت السلطات مزيدًا من الإجراءات الأمنية في ميناء كاليه ونفق القناة. والعبور البحري خطر لأن القناة تُعتبر واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.