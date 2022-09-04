الفائز في الانتخابات الرئاسية الكينية وليام روتو يتعهد احترام قرار المحكمة

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد وليام روتو الذي أُعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الكينية في أغسطس، الأحد، احترام قرار المحكمة العليا المتوقع صدوره الإثنين بشأن الطعن المقدم من منافسه رايلا أودينغا في نتيجة الاقتراع.

وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أعلنت فوز روتو، نائب الرئيس المنتهية ولايته، بنحو 233 ألف صوت (50.49 بالمئة مقابل 48.84 بالمئة) متقدما على أودينغا، السياسي المخضرم الذي دعمه هذا العام الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا وحزبه جوبيلي، بحسب «فرانس برس».

احتيال في عملية فرز الأصوات

غير أن أودينغا رفض نتيجة انتخابات التاسع من أغسطس وقدم طعنًا لدى المحكمة العليا يشير فيه إلى احتيال في عملية فرز الأصوات. وقال إن خوادم لجنة الانتخابات قُرصنت وأُدخلت نتائج مزورة وإن قرابة 140 ألف صوت لم تُحتسب.

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وصرح روتو بعد صلاة الأحد في ناكورو (وسط) «غدًا ستصدر المحكمة العليا قرارها بشأن الطعن في الانتخابات الرئاسية. ولأننا دولة تلتزم القانون، سنحترم أيضًا قرار المحكمة». وأضاف «هكذا يكون لنا بلد يشمل الجميع. ليس هناك كينيون أكبر أو أقل، فجميع الكينيين متساوون أمام القانون».

الانتخابات في كينيا وأعمال عنف

وقال المرشحة لمنصب نائب الرئيس على بطاقته مارثا كاروا الجمعة، إن الائتلاف الموالي لأودينغا سيحترم أيضًا القرار المرتقب الإثنين. ونقلت عنها جريدة «ذا نيشن» قولها «ينص دستورنا على أنه إذا كان أحد غير راضٍ عن النتائج، عليه الاحتكام إلى القانون وهذا ما فعلناه».

أضافت: «عندما يصدر الحكم نحترم جميعنا ذلك. نريد الحفاظ على السلام ولكن لتحقيق ذلك يجب أن تكون هناك عدالة لأن السلام دون عدالة غير مستدام». في الانتخابات الرئاسية الماضية في 2017 أبطلت المحكمة العليا النتيجة وأمرت بإجراء تصويت جديد، في سابقة في إفريقيا.

وكثيرًا ما تسببت الانتخابات في كينيا بأعمال عنف. والأكثر دموية منها وقع في العام 2007 وخلف أكثر من 1100 قتيل في اشتباكات ذات دوافع سياسية أدت إلى نزوح مئات الآف الأشخاص.