المسؤول الثالث في هرم السلطة الصينية يزور روسيا الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

يزور كبير المشرعين الصينيين لي تشانشو روسيان الأسبوع المقبل، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سياسي في الحزب الشيوعي، إلى هذا البلد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعززت بكين وموسكو العلاقات في السنوات الأخيرة، وكثفتا التعاون في إطار ما تسميانه علاقة «بلا حدود»، لتكون ثقلًا موازنًا للهيمنة العالمية للولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

تصاعد التوتر بين الصين والغرب

في الوقت نفسه، تصاعد التوتر بين الصين والغرب بعد أن رفضت بكين إدانة غزو موسكو لأوكرانيا، ووفرت لها غطاءً دبلوماسيًا بخرقها العقوبات الغربية ومبيعات الأسلحة إلى كييف.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن «لي» الذي يعد المسؤول الثالث في هرم السلطة الصينية، سيزور روسيا ومنغوليا ونيبال وكوريا الجنوبية من الأربعاء حتى 17 سبتمبر.

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وسيحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر عقده على مدى أربعة أيام اعتبارًا من الإثنين في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، وفق «شينخوا».

ومن المرجح أن يتقاعد «لي»، البالغ 72 عامًا، من منصبه في الحزب الشيوعي في مؤتمر تاريخي الشهر المقبل، الذي من المتوقع أن يضمن فيه الرئيس شي جينبينغ ولاية ثالثة على التوالي في المنصب، فيما لم يغادر الأخير الصين منذ بداية جائحة «كوفيد-19» مطلع 2020.