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بدء مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن بمشاركة قوات من 27 دولة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 12:04 مساء
بدء مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن بمشاركة قوات من 27 دولة
مروحية تشارك في مناورات «الأسد المتأهب» في القويرة قرب العقبة (290 كلم جنوب عمان) في 19 يونيو 2013. (أ ف ب)
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انطلقت في الأردن، اليوم الأحد، مناورات «الأسد المتأهب»، التي تستمر حتى 15 سبتمبر الحالي، بمشاركة 27 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وتتخللها عمليات حول مكافحة الإرهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل.

وقال الجيش الأردني، في بيان اليوم، إن هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة، ستجرى من 4 إلى 15 سبتمبر الجاري، موضحًا أنها تهدف إلى «العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية».

وأضاف البيان أن «هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع، ومنها خطر الإرهاب (...) ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع».

لقاءات وندوات تجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية
وتابع: «سيتم خلال التمرين عقد عديد اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية، وسيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعضلات التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها».

وتقام التمارين في ميادين القوات المسلحة الأردنية ومراكز القيادة والسيطرة ومركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة مختلف أنواع الاسلحة البرية والجوية والبحرية.

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وبحسب البيان، تشارك في هذه المناورات أيضًا، ألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان وأستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب، إضافة الى الأردن.

وأُجريت آخر مناورات خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2019، قبيل انتشار جائحة «كورونا» بمشاركة 28 دولة.

كما أُجريت مناورات في 2018 بمشاركة أردنية-أميركية فقط خلال الفترة من 15 أبريل، حتى 26 من الشهر نفسه، وشارك فيها 3500 جندي أميركي.

والأردن حليف أساسي في المنطقة لواشنطن التي قادت في 2014 تحالفًا دوليًا ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية والعراق.

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