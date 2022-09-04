الصين تهدد باتخاذ «إجراءات مضادة» ردا على صفقة أسلحة أميركية لتايوان

القاهرة - بوابة الوسط

هددت الصين، أمس السبت، باتخاذ «إجراءات مضادة مشروعة وضرورية»، ردًا على صفقة الأسلحة الأميركية، التي أعلن عنها أخيرًا لتايوان.

ودعا الناطق باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بينغيو، واشنطن «لوقف مبيعات الأسلحة لتايوان والتفاعلات العسكرية معها، والإلغاء الفوري لصفقة مبيعات أسلحة لتايوان، التي من شأنها التسبب في مزيد الإضرار بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وكتب ليو في تغريدة: «الصين ستتخذ إجراءات مضادة مشروعة وضرورية في ضوء تطورات الموقف».

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وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي «ديسكا» التابعة لوزارة الدفاع الأميركية أعلنت الجمعة، صفقة أسلحة بقيمة 1.16 مليار دولار، تتضمن حزمة دعم لوجيستي وصيانة لأنظمة مراقبة الرادار للدفاع الجوي بقيمة 655 مليون دولار، و355 مليون دولار من أجل صواريخ «آيه جي إم -84 إل هاربون» المضادة للسفن و100 صاروخ «آيه أي إم -9 إكس سايدويندر جو- جو».

وقالت ديسكا في بيان: «الصفقة المقررة ستساعد في تحسين أمن الدول المستقبلة للأسلحة والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة».

مواجهة أساليب «المنطقة الرمادية»

وأعرب ناطق باسم وزارة الدفاع التايوانية أمس، عن امتنانه لهذه الصفقة، التي من المتوقع أن تعزز من القدرات الدفاعية الجوية والبحرية للجزيرة لمواجهة أساليب «المنطقة الرمادية»، التي تتبعها الصين، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التحذير المبكر للجيش.

يشار إلى أن القيادة الصينية ترفض الاتصالات الرسمية من جانب الدول الأخرى مع تايبيه، لأنها تعتبرها جزءًا من البر الرئيسي، فيما ترى تايوان نفسها دولة مستقلة منذ وقت طويل.