بريطانيا تشارك في تدريبات عسكرية مع فنلندا والسويد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات البريطانية شاركت في التدريب العسكري «السكين المتأهب» مع القوات المسلحة السويدية والفنلندية.

ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن وزارة الدفاع، قولها إن التدريب وفر تعزيز «القدرة العملياتية البينية» في ظل سعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وجرت تدريبات مركز القيادة في روفانايمي وروفاجارفي شمال فنلندا، في الفترة بين 29 أغسطس و2 سبتمبر، فيما جرى تنظيم التدريب العسكري على خلفية الحرب في أوكرانيا التي شحذت العقول في جميع أنحاء أوروبا بشأن أمن القارة في مواجهة العدوان الروسي.

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وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: «بينما تدور رحى حرب في أوروبا، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نعزز شراكاتنا الدولية».

وأضاف والاس: «نرحب بطلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وسنواصل إجراء تدريبات عسكرية معًا، كي نكون جاهزين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة».