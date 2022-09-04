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ترامب يرد على بايدن ويصفه بأنه «عدو الدولة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 08:43 صباحا
ترامب يرد على بايدن ويصفه بأنه «عدو الدولة»
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال خطاب في إطار حملة انتخابات التجديد النصفي في ويلكس بار في بنسلفانيا بتاريخ 3 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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رد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، على جو بايدن الذي صوره على أنه تهديد للديمقراطية، واصفًا إياه بأنه «عدو الدولة» وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا تمهيدًا لانتخابات التجديد النصفي.

وندد الملياردير الجمهوري أمام مؤيديه بعملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في دارته بمارالاغو بفلوريدا في 8 أغسطس، معتبرًا أن هذا التحقيق يشكل «المثال الصارخ على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأميركيين» وواحدًا «من أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأميركي»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وحضر ترامب إلى ويلكس بار، البلدة الصغيرة الواقعة بالقرب من سكرانتون، مسقط رأس بايدن، من أجل دعم مرشحين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة في 8 نوفمبر، لا سيما محمد أوز الطبيب الذي أصبح نجمًا على الشاشة الصغيرة.

لكن في ولاية بنسلفانيا التي ستكون أساسية في معركة السيطرة على مجلسي الكونغرس، كان بايدن سبق ترامب هذا الأسبوع وهاجمه بشراسة نادرة، متهمًا الرئيس الجمهوري السابق والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، بأنهم يمثلون «تطرفًا يهدد أسس جمهوريتنا».

 بايدن دعا إلى إنقاذ «روح أميركا»
وفي فيلادلفيا مهد الولايات المتحدة، دعا بايدن إلى إنقاذ «روح أميركا»، منتقدًا بشدة من قال إنهم «لا يحترمون الدستور» و«لا يؤمنون بسيادة القانون ولا يعترفون بإرادة الشعب». ورد عليه ترامب بالقول «إنه هو (بايدن) عدو الدولة»، مستنكرًا «خطابًا هو الأكثر شراسة وبغضًا وانقسامً،ا الذي يلقيه رئيس أميركي»، ومشددًا على أن خطاب بايدن «كان مجرد كراهية وغضب».

ووسط لافتات حمر وزرق تدعو إلى «إنقاذ أميركا»، قال إدوارد يونغ (63 عامًا) إن «ما يسمى رئيس الولايات المتحدة، قد أعلنَ الحرب عليّ. وأعلنَ الحرب على نصف أميركا». وفي معرض تنديده بالتضخم وزيادة انعدام الأمن، أراد ترامب الساعي علنًا للترشح للرئاسة مجددًا في 2024، أن يعطي محصلة لعهد بايدن هي الأكثر سلبية، في خطاب اتخذ في بعض الأحيان لهجة الحملة الرئاسية.

وقال الجمهوري البالغ السادسة والسبعين: «يمكنكم أن تأخذوا أسوأ خمسة رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، وتضعوهم مع بعض»، مضيفًا «هم لم يُلحقوا الضرر الذي ألحقه جو بايدن ببلدنا في أقل من عامين». وكان التجمع الانتخابي بدأ بمجموعة مختارة من صور لبايدن يتلعثم خلال إلقائه خطابات.

وفي أول ظهور علني له منذ عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا في 8 أغسطس، قال ترامب إن هذا التحقيق يشكل «المثال الصارخ على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأميركيين» وواحدا «من أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأميركي». وشدد الرئيس السابق على أن «المداهمة المخزية» لإدارته في مارالاغو كانت «استهزاء بالعدالة».

أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي عملية التفتيش هذه لأنه اشتبه في أن الرئيس السابق احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية من ولايته في البيت الأبيض (2017-2021). يعتقد المحققون الفدراليون أن بين الصناديق الثلاثين التي تم ضبطها توجد وثائق في منتهى السرية «ربما تكون مخفية» بهدف عرقلة التحقيق، حسبما جاء في وثيقة لوزارة العدل. لكن بالنسبة إلى ترامب فإن هذا «الانتهاك الصارخ للقانون» سيؤدي إلى «رد فعل عنيف لم يره أحد من قبل».

وتستهدف الملياردير الجمهوري أيضًا تحقيقات تتعلق بجهوده لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية العام 2020 ودوره في الاعتداء العنيف من جانب عدد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. غير أن ترامب لا يحاكم حاليًا في أي من هذه القضايا. كما شكك الرئيس السابق مجددًا في نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020، التي خسرها أمام بايدن. وقال ترامب: «الانتخابات الأميركية يجب أن يقررها الشعب الأميركي. وهذا لم يحدث على هذا النحو في 2020».

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